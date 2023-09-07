Resim Müzesi’nin 200 yıllık tabloları restore ediliyor

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Şale Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde Resim Müzesi'ne ait 5 adet 18. yüzyıl dönemi tablosu restore ediliyor.

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Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Beşiktaş’taki Yıldız Şale Yerleşkesi’nde faaliyet gösteren Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi, Milli Saraylar’ın zengin resim koleksiyonuna ait paha biçilemez tarihi tabloları yeniden sergilenebilir hale getiriyor. Atölye uzmanları bir süredir de 18. yüzyıla ait 5 tablo üzerinde çalışıyor.



Uzman restoratörler tarafından incelemeleri gerçekleştirilen Resim Müzesi’ne ait tablolar, malzeme ve ihtiyaçlarına göre çeşitli özel makine ve boyalarla restore edilerek belgelendiriliyor.

Atölyede restore edilen tüm eserler, Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki birçok farklı lokasyonda sergilenecek.

Restore edilen eserler arasında, Yavuz Sultan Selim ve Şehzade, Sultan III.Selim, İstanbul Manzarası ve İran kültüründen de izler taşıyan Müzisyen Kadınlar ve Kompozisyon tabloları yer alıyor.

“ESERE ÖZEL ÇALIŞMA”

Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Sorumlusu Hatice Biga, “Bulunduğumuz alan Milli Saraylar Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi. Milli Saraylar envanterinde bulunan tarihi tabloların restorasyon işlemleri yapılmakta. Bir ekip çalışmasıyla bu işleri yürütüyoruz. Milli Saraylar envanterinde bulunan tarihi tabloların bozulma süreçlerine müdahalelerimiz oluyor. Hasar görmüş, bozulmuş tabloların restorasyon işlemlerini yapmaktayız. 8 kişilik bir ekiple çalışmaktayız. Her esere özel bir çalışma oluyor” dedi. (DHA)