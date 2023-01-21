2007’de dünyada ilan edilmişti: 2023 Mevlana Yılı

UNESCO, doğumunun 800'üncü yılı nedeniyle 2007 yılı nedeniyle dünyada Mevlana Yılı ilan etmişti. 15 yıl sonra Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'de 2023 yılı Mevlana Yılı oldu.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “vuslatının 750. yılı nedeniyle” 2023’ü Mevlana Yılı ilan etti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 15 yıl önce doğumunun 800’üncü yılı nedeniyle tüm dünyada Mevlana Yılı ilan etmişti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran, ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerten büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatı, fikirleri ve eserlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığı kaydedildi.

Genelgede, “Mevlana, Anadolu’da ilim, irfan ve hikmetle harmanladığı Mesnevi’siyle millet olma şuurunu yerleştirmiş ve topraklarımızı bu aziz değerle mayalamıştır. Bu minvalde Mevlana’yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750. yıl dönümü olan 2023 yılı ‘Mevlana Yılı’ olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

“TÜM KAMU KURUMLARININ HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMESİNİ RİCA EDERİM”

Etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütüleceğini, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

(Vuslat: Tasavvufta Allah’a ulaşarak O’nunla birlikte olma hali.)

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