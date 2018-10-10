2018 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! İşte, yılın en iyileri…

Bu yılki Amerikan Müzik Ödülleri töreni Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu Tracee Ellis Ross üstlendi. Gecenin yıldız ismi ise üç ödül alan Taylor Swift’ti.
İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nin kazananları…
Yılın Sanatçısı: Taylor Swift
Yılın Yeni Sanatçısı: Camila Cabello
Country Müzik En iyi Erkek Şarkıcı: Kane Brown
Country Müzik En İyi Kadın Şarkıcı: Carrie Underwood
En İyi Pop/Rock Albüm: “Reputation” – Taylor Swift
En İyi Soul/R&B Albüm: “?” – XXXTentacion
En İyi Pop/Rock İkilisi ya da Grubu:Migos
En İyi Adult Contemporary Şarkıcısı: Shawn Mendes
En İyi Pop/Rock Şarkısı: “Havana” – Camila Cabello
Soul/R&B En İyi Erkek Şarkıcı: Khalid
Yılın Turnesi: Taylor Swift
Pop/Rock En İyi Erkek Şarkıcı: Post Malone
Rap/Hip-hop En İyi Şarkıcı: Cardi B