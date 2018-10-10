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2018 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! İşte, yılın en iyileri…
2018 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! İşte, yılın en iyileri…
2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Yılın sanatçısı Taylor Swift seçildi.
Kültür Sanat 10 Ekim 2018 - 10:45

Bu yılki Amerikan Müzik Ödülleri töreni Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu Tracee Ellis Ross üstlendi. Gecenin yıldız ismi ise üç ödül alan Taylor Swift’ti.

İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nin kazananları…

Yılın Sanatçısı: Taylor Swift

Yılın Yeni Sanatçısı: Camila Cabello

Country Müzik En iyi Erkek Şarkıcı: Kane Brown

Country Müzik En İyi Kadın Şarkıcı: Carrie Underwood

En İyi Pop/Rock Albüm: “Reputation” – Taylor Swift

İLGİLİ HABERAmerikan Müzik Ödülleri 2018 kırmızı halısı

En İyi Soul/R&B Albüm: “?” – XXXTentacion

En İyi Pop/Rock İkilisi ya da Grubu:Migos

En İyi Adult Contemporary Şarkıcısı: Shawn Mendes

En İyi Pop/Rock Şarkısı: “Havana” – Camila Cabello

Soul/R&B En İyi Erkek Şarkıcı: Khalid

Yılın Turnesi: Taylor Swift

Pop/Rock En İyi Erkek Şarkıcı: Post Malone

Rap/Hip-hop En İyi Şarkıcı: Cardi B

Son güncelleme: 10:50 - 10.10.2018

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