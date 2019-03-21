2018’de en çok Sabahattin Ali ve Reşat Nuri Güntekin okundu

2018’de en çok Sabahattin Ali ve Reşat Nuri Güntekin okundu

Türk Kütüphaneciler Derneği, hem üniversite kütüphanelerinden hem de bin 146 halk kütüphanesinden aldığı verileri derleyerek, okuyucu istatistikleriyle yılın en çok okunan/ödünç alınan kitaplarını tespit etti. Derneğin verilerine göre, 2018 yılında kütüphanelerden, yetişkin edebiyatında en çok Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna ve Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanları ödünç alındı.

Çocuk edebiyatında ise Adam Blade’nin Canavar Peşinde ve Jeff Kinney’in Saftirik Greg’in Günlüğü en çok tercih edilen kitap oldu. Üniversite öğrencileri Kürk Mantolu Madonna’yı, halk kütüphanesi kullanıcıları ise Çalıkuşu’nu ödünç aldı.

Türk Kütüphaneciler Derneği, 25-31 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacak Kütüphane Haftası kapsamında bu kitapların yayınevlerine birer plaket verecek.

AA