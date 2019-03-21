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2018’de en çok Sabahattin Ali ve Reşat Nuri Güntekin okundu
2018’de en çok Sabahattin Ali ve Reşat Nuri Güntekin okundu
Kitap okuyucuları geçen yıl kütüphanelerden en fazla Sabahattin Ali’nin "Kürk Mantolu Madonna"sı ile Reşat Nuri Güntekin’in "Çalıkuşu" adlı romanlarını ödünç aldı.
Kültür Sanat 21 Mart 2019 - 13:14

Türk Kütüphaneciler Derneği, hem üniversite kütüphanelerinden hem de bin 146 halk kütüphanesinden aldığı verileri derleyerek, okuyucu istatistikleriyle yılın en çok okunan/ödünç alınan kitaplarını tespit etti. Derneğin verilerine göre, 2018 yılında kütüphanelerden, yetişkin edebiyatında en çok Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna ve Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanları ödünç alındı.

Çocuk edebiyatında ise Adam Blade’nin Canavar Peşinde ve Jeff Kinney’in Saftirik Greg’in Günlüğü en çok tercih edilen kitap oldu. Üniversite öğrencileri Kürk Mantolu Madonna’yı, halk kütüphanesi kullanıcıları ise Çalıkuşu’nu ödünç aldı.

Türk Kütüphaneciler Derneği, 25-31 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacak Kütüphane Haftası kapsamında bu kitapların yayınevlerine birer plaket verecek.

AA

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