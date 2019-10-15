2019 Man Booker Ödülü Margaret Atwood ve Bernardine Evaristo kazandı

Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Man Booker Ödülü’ne bu yıl The Testaments’la Margaret Atwood ve Girl, Woman, Other kitabıyla Bernardine Evaristo layık görüldü.

Bu yıl Man Booker Ödülü jürisi, ödülü iki yazara verdi. Londra'daki Guildhall Salonu'nda açıklanan ödülü The Testaments kitabıyla Kanadalı yazar Margaret Atwood ve Girl, Woman, Other kitabıyla İngiliz Bernardine Evaristo kazandı. Ödül töreninde konuşan Margaret Atwood “İkimiz de bu ödülü beklemiyorduk” dedi.

ATWOOD İKİNCİ KEZ KAZANDI

1985 tarihli Damızlık Kızın Öyküsü kitabının devamı olan The Tastaments ile ödüle layık görülen 79 yaşındaki Atwood, ödülü kazanan en yaşlı yazar oldu. Atwood 2000 yılında da The Blind Assassin kitabıyla Man Booker Ödülü'nü kazanmıştı. Atwood böylelikle ödülü ikinci kez kazanan dördüncü yazar oldu.

BOOKER ÖDÜLLÜ İLK SİYAH KADIN

İngiliz yazar Evaristo'nun Girl, Woman, Other kitabı da İngiltere'de yaşayan, 12 ile 93 yaşları arasında, çoğunluğu kadın ve siyah 12 karakterin hayatını anlatıyor. Evaristo, ilki 1969'da verilen ödülü kazanan ilk siyah kadın ve ilk siyah İngiliz yazar oldu. Jüri Başkanı Peter Florence, jüri üyelerinin ödülü vermek üzere tek bir isim üzerinde anlaşamadıklarını, ödül komitesinin karşı çıkmasına rağmen ödülü iki kişiye vermek istediklerini açıkladı.

50 BİN DOLAR STERLİN ÖDÜL

Ödülün kazananı her yıl İngilizce yazılan ve İngiltere ya da İrlanda'da basılan kitaplar arasından seçiliyor. Kazanan yazar 50 bin sterlin (63 bin dolar) para ödülünün sahibi oluyor. Booker Ödülü 1974 ve 1992 yıllarında da ikişer yazara verilmiş, ardından kurallar değiştirilerek ödülün tek yazara verilmesi zorunluluğu getirilmişti.