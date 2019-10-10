2019 Nobel Edebiyat Ödülü Peter Handke’nin oldu

Edebiyat dünyasının en prestijli ödülü olan Nobel Edebiyat Ödülü geçtiğimiz yıl verilmemişti. Ödülün geçen yıl verilmemesinin nedeni ise İsveç Akademisi üyelerinden birisinin kocasının cinsel istismarla suçlanması, yargılanması ve hüküm giymesiydi. Söz konusu gelişme edebiyat dünyasında şok etkisi yaratmıştı.

Geçtiğimiz yıl verilmeyen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü, bu yıl takdim edildi. Ödülü kazanan isim Polonyalı yazar Olga Tokarczuk oldu.

2019 ÖDÜLÜ HANDKE’NİN

Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü’nü kimin alacağı merakla bekleniyordu. Ödül, Avusturyalı oyun yazarı Peter Handke’ye takdim edildi. Handke’nin Türkçe’ye çevrilen kitapları arasında Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi, Çocuğun Öyküsü, Solak Kadın, Kısa Mektup Uzun Veda bulunuyor.

PETER HANDKE’NİN HAYATI

6 Aralık 1942’de Avusturya’da doğdu. Öz babası, daha o doğmadan annesinden ayrıldı ve annesi daha sonra Peter Handke’ye adını veren Bruno Handke ile evlendi. Peter Handke 1944 yılında ailesiyle birlikte Doğu Berlin’e göç etti, ama Berlin’in Ruslar tarafından abluka altına alınmasından hemen önce oradan ayrıldılar. On iki yaşına kadar, din ağırlıklı eğitim veren bir okulda okudu, sonra normal liseye geçti. Anne tarafından büyükbabası Slovak olduğu için küçük yaşlardan başlayarak bu kültüre ilgi gösterdi. 1961 yılında hukuk fakültesine girdi ve öğrencilik yıllarında yazmaya başladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen’in Suhrkamp Yayınevi tarafından kabul edilmesiyle birlikte eğitimini yarıda bıraktı. Bu romanın yayımlandığı 1966 yılından sonra Peter Handke yazarlık dışında bir iş yapmadı. 1971 yılında annesi intihar etti. Kendisini çok etkileyen bu olayı, Wunschloses Unglück adlı romanına konu edindi. 1972 yılında eşinden ayrılan Handke bu evlilikten olan kızını tek başına büyüttü. Yetmişli yıllarda Peter Handke hem kişisel görüşleri ve yaşam tarzı, hem de başkaldıran kişiliği nedeniyle fazlaca eleştiri aldı. 1973-78 yılları arasında Paris’te, 1978-79’da Amerika’da yaşadı. 1979’da Salzburg’a döndü.



PSİKOLOJİDEN YAZARLIĞA

2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Olga Tokarczuk ise 29 Ocak 1962'de Sulechov'da Polonya'da doğdu. Edebiyat kariyerine başlamadan önce Varşova Üniversitesi'nde psikolog olarak çalışan yazar Carl Jung üzerine çalışmalar yaptı. Polonya'nın en başarılı yazarlarından biri olarak görülen Tokarczuk eserleri ile Polonya'da ve Polonya dışında birçok ödüle layık görüldü. 2008 yılında Polonya'da verilen en önemli edebiyat ödülü olan Nike'ye sahip olan Tokarczuk 2004 yılından bu yana Polonya'da Polonya Yeşiller Partisi üyeliğini yapıyor.