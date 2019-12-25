2019’un en çok kazanan yazarları açıklandı

Forbes dergisinin açıklamasına göre 2019'da en çok gelir elde eden yazar Harry Potter'In yaratıcısı J.K. Rowling oldu.

2019 sona ererken, yılın en çok kazanan yazarları da açıklandı. Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, 2019’da 92 milyon dolar kazanç elde etti ve en çok kazanan yazar oldu. Becoming kitabı ile bu yıl dikkatleri üzerine çeken ABD’nin önceki first lady’si Michelle Obama da en çok kazanan isimler arasında yer aldı.

İŞTE, O EN ÇOK KAZANAN İSİMLER

1. J.K. Rowling / Kazancı: 92 milyon dolar



2. James Patterson / Kazancı: 70 milyon dolar



3. Michelle Obama / Kazancı: 36 milyon dolar



4. Jeff Kinney / Kazancı: 20 milyon dolar



5. Stephen King / Kazancı: 17 milyon dolar