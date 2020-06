2020 BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi‘nin Birleşik Krallık yapımı en iyi dizileri ödüllendirdiği BAFTA Televizyon Ödülleri‘nin 2020 adayları açıklandı.

Filmloverss’ın haberine göre; HBO ve Sky ortak yapımı Chernobyl dizisi 14 adaylık ile öne çıkan yapım oldu. Chernobyl, Killing Eve'in geçtiğimiz yıl kırdığı “BAFTA Televizyon Ödülleri'nde en çok adaylık alan dizi” rekorunu da egale etti.

Chernobyl'in ardından en çok adaylık alan dizi The Crown oldu. Dizi 7 dalda ödüle aday… Onu altışar adaylıkla Fleabag ve Giri/Haji takip etti. Geçtiğimiz yıl 14 adaylık alarak rekor kıran Killing Eve, bu yıl sadece dört adaylık alabildi.

İŞTE, ADAYLAR

En İyi Dram Dizisi

The Crown

The End Of The F***Ing World

Gentleman Jack

Giri/Haji

En İyi Komedi

Catastrophe

Derry Girls

Fleabag

Stath Lets Flats

En İyi Mini Dizi

A Confession

Chernobyl

The Victim

The Virtues

En İyi Erkek Oyuncu

Stephen Graham – The Virtues

Jared Harris – Chernobyl

Takehiro Hira – Giri/Haji

Callum Turner – The Capture

En İyi Kadın Oyuncu

Jodie Comer – Killing Eve

Glenda Jackson – Elizabeth is Missing

Suranne Jones – Gentleman Jack

Samantha Morton – I Am Kirsty

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Joe Absolom – A Confession

Josh O'Connor – The Crown

Will Sharpe – Giri/Haji

Stellan Skarsgard – Chernobyl

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Naomi Ackie – The End of the F***ing World

Helen Behan – The Virtues

Helena Bonham Carter – The Crown

Jasmine Jobson – Top Boy

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Jamie Demetriou – Stath Lets Flats

Ncuti Gatwa – Sex Education

Youssef Kerkour – Home

Guz Khan – Man Like Mobeen

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Sian Clifford – Fleabag

Gbemisola Ikumelo – Famalam

Sarah Kendall – Frayed

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

En İyi Tek Bölümlük Dram

Brexit: The Uncivil War

Elizabeth Is Missing

The Left Behind

Responsible Child

En İyi Uluslararası Dizi

Euphoria

Succession

Unbelievable

When They See Us