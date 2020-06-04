2020 BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi‘nin Birleşik Krallık yapımı en iyi dizileri ödüllendirdiği BAFTA Televizyon Ödülleri‘nin 2020 adayları açıklandı.
Filmloverss’ın haberine göre; HBO ve Sky ortak yapımı Chernobyl dizisi 14 adaylık ile öne çıkan yapım oldu. Chernobyl, Killing Eve'in geçtiğimiz yıl kırdığı “BAFTA Televizyon Ödülleri'nde en çok adaylık alan dizi” rekorunu da egale etti.
Chernobyl'in ardından en çok adaylık alan dizi The Crown oldu. Dizi 7 dalda ödüle aday… Onu altışar adaylıkla Fleabag ve Giri/Haji takip etti. Geçtiğimiz yıl 14 adaylık alarak rekor kıran Killing Eve, bu yıl sadece dört adaylık alabildi.
İŞTE, ADAYLAR
En İyi Dram Dizisi
The Crown
The End Of The F***Ing World
Gentleman Jack
Giri/Haji
En İyi Komedi
Catastrophe
Derry Girls
Fleabag
Stath Lets Flats
En İyi Mini Dizi
A Confession
Chernobyl
The Victim
The Virtues
En İyi Erkek Oyuncu
Stephen Graham – The Virtues
Jared Harris – Chernobyl
Takehiro Hira – Giri/Haji
Callum Turner – The Capture
En İyi Kadın Oyuncu
Jodie Comer – Killing Eve
Glenda Jackson – Elizabeth is Missing
Suranne Jones – Gentleman Jack
Samantha Morton – I Am Kirsty
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Joe Absolom – A Confession
Josh O'Connor – The Crown
Will Sharpe – Giri/Haji
Stellan Skarsgard – Chernobyl
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Naomi Ackie – The End of the F***ing World
Helen Behan – The Virtues
Helena Bonham Carter – The Crown
Jasmine Jobson – Top Boy
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Jamie Demetriou – Stath Lets Flats
Ncuti Gatwa – Sex Education
Youssef Kerkour – Home
Guz Khan – Man Like Mobeen
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Sian Clifford – Fleabag
Gbemisola Ikumelo – Famalam
Sarah Kendall – Frayed
Phoebe Waller-Bridge – Fleabag
En İyi Tek Bölümlük Dram
Brexit: The Uncivil War
Elizabeth Is Missing
The Left Behind
Responsible Child
En İyi Uluslararası Dizi
Euphoria
Succession
Unbelievable
When They See Us