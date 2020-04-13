2020 Burning Man sanal ortamda yapılacak

ABD'nin Nevada Çölü'nde her yıl düzenlenen Burning Man festivali de corona virüsü salgınından nasibini aldı. Festival bu yıl sanal ortamda yapılacak.

1986 yılının ağustos ayında iki arkadaşın San Francisco plajında heykel yakmasıyla ortaya çıkan ve dünyanın en büyük festivaline dönüşen Burning Man, corona virüsü salgınından etkilendi.

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi ya da ertelendi. ABD’nin Nevada eyaletindeki Black Rock City’de gerçekleşen Burning Man de, katılımcılar ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla etkinliği iptal etme kararı aldı.

30 yıldır düzenlenen festival bu yıl 30 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında gerçekeleştirilmesi planlanıyordu. Erken bilet alanların para iadesinin yapılacağı belirtilirken, organizatörler ise etkinliği sanal ortamda düzenleme kararı aldı.

Yapılan açıklamada, “Black Rock City’yi The Multiverse’de yaratacağız. 2020’nin teması bu olacak ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Sizi sanal Black Rock City’de ağırlamayı iple çekiyoruz. Şimdilik nasıl olacağını bilmiyoruz, hatalarla dolu bir şey ortaya çıkabilir. Ama insanları bağlayan ve eğlenceli olacağı kesin” denildi.

Burning Man CEO’su Marian Goodell, “Toz içinde değil de dijital ortamda yine hep beraber inşa edip, birlikte yakabiliriz. Sanal ortamda katılımcılara limit olmayacak” diyerek bu yılki planlarını festivalin internet sitesinden açıklayacak.