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2020 Burning Man sanal ortamda yapılacak
2020 Burning Man sanal ortamda yapılacak
ABD'nin Nevada Çölü'nde her yıl düzenlenen Burning Man festivali de corona virüsü salgınından nasibini aldı. Festival bu yıl sanal ortamda yapılacak.
Kültür Sanat 13 Nisan 2020 - 12:13

1986 yılının ağustos ayında iki arkadaşın San Francisco plajında heykel yakmasıyla ortaya çıkan ve dünyanın en büyük festivaline dönüşen Burning Man, corona virüsü salgınından etkilendi.

DepoPhotos

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi ya da ertelendi. ABD’nin Nevada eyaletindeki Black Rock City’de gerçekleşen Burning Man de, katılımcılar ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla etkinliği iptal etme kararı aldı.

DepoPhotos

30 yıldır düzenlenen festival bu yıl 30 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında gerçekeleştirilmesi planlanıyordu. Erken bilet alanların para iadesinin yapılacağı belirtilirken, organizatörler ise etkinliği sanal ortamda düzenleme kararı aldı.

DepoPhotos

Yapılan açıklamada, “Black Rock City’yi The Multiverse’de yaratacağız. 2020’nin teması bu olacak ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Sizi sanal Black Rock City’de ağırlamayı iple çekiyoruz. Şimdilik nasıl olacağını bilmiyoruz, hatalarla dolu bir şey ortaya çıkabilir. Ama insanları bağlayan ve eğlenceli olacağı kesin” denildi.

DepoPhotos

Burning Man CEO’su Marian Goodell, “Toz içinde değil de dijital ortamda yine hep beraber inşa edip, birlikte yakabiliriz. Sanal ortamda katılımcılara limit olmayacak” diyerek bu yılki planlarını festivalin internet sitesinden açıklayacak.