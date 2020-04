2020 Hugo Ödülleri online dağıtılacak

Corona virüsü salgını nedeniyle online platforma taşınan etkinliklerden birisi de 2020 Hugo Ödülleri oldu. 1939 yılında başlayan Hugo Ödülleri bir kez, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1942-45 yılları arasında düzenlenmemişti.

Tören, ilk defa geleneksel yöntemlerin dışında dağıtılmış olacak.

2020 Hugo Ödülleri Roman Adayları…

The City in the Middle of the Night, Charlie Jane Anders

Gideon the Ninth, Tamsyn Muir

The Light Brigade, Kameron Hurley

A Memory Called Empire, Arkady Martine

Middlegame, Seanan McGuire

The Ten Thousand Doors of January, Alix E. Harrow