2020 Model için ilk imza

Sırası ile İzmir ve Ankara'da da müzikseverlerle buluşacak olan Murathan Mungan'ın sözlerinin sahibi olmasının dışında içerik tasarımını ve süpervizörlüğünü de üstlendiği “2020 Model” albümünde rock'dan elektronic'e, rap'ten pop'a birçok müzik türünü bir arada.

Tamamı kendisinin yazdığı sözlerden oluşan üç albümün sahibi Murathan Mungan'ın yine farklı şarkıcı ve toplulukların seslendirdiği 2004 yılında çıkan “Söz Vermiş Şarkılar” ve 2006 yılında yayınlanan Müslüm Gürses'in “Aşk Tesadüfleri Sever” adlı albümlerden sonra, hazırlığı bir yıldan fazla süren “2020 Model” çift CD, 4 LP olarak tasarlandı.

YILDIZLAR ALBÜMDE BULUŞTU

Albümde Nazan ÖNcel, Jehan Barbur, Zuhal Olcay, Teoman, Şebnem Ferah, Kalben, Cem Adrian gibi müzik dünyamızın önemli yorumcuları yer aldı.