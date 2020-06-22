2020 NDS Edebiyat Ödülü’nü Maryam Madjidi kazandı

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nü bu yıl Marx ve Oyuncak Bebek romanıyla İran kökenli Fransız yazar Maryam Madjidi, kazandı.

Madjidi’nin Marx ve Oyuncak Bebek adlı romanı Barış Tut tarafından Türkçeye çevrildi. Romanı Profil Kitap 2018’de yayınlandı.

Jüri Başkanı Tomris Alpay bu sene ödül alan eseri şöyle tanıttı:

TÖREN BELİRSİZ BİR TARİHE ERTELENDİ

“Doğduğu topraklardan, ana dilinden, aile yakınlarından kopuş, sonra yeni bir ülkeye, değişik bir dile alışma, kök salma çabalarının arasında kalan Maryam Madjidi kendi dilini yaratmış ve günümüzde göçün evrensel ikilemini şiirsel bir üslup, zeki mizah dokunuşları ve güçlü imgeleriyle Marx ve Oyuncak Bebek eserinde incelikle anlatmıştır. Maryam Madjidi bu eseriyle 2020 yılı NDS Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.

NDS Edebiyat Ödülü törenleri, her yıl Mayıs ayında Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi himayesinde Fransız Sarayı’nda gerçekleştiriliyordu ancak bu sene yaşadığımız koşullar nedeniyle daha ilerideki bir tarihte yazarın katılımıyla gerçekleşecektir.”

Otobiyografik romanı Marx ve Oyuncak Bebek'le 2017 Goncourt İlk Roman Ödülü'ne değer görüldü.