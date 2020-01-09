Oscar Ödül Töreni bu sene de sunucusuz olacak

Oscar Ödül Töreni bu sene de sunucusuz olacak

Geçtiğimiz yıl ilk kez sunucusuz gerçekleştirilen Oscar Ödül Töreni'nin bu yıl da sunucusuz olacağı açıklandı.

92. Oscar Ödül Töreni, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sunucusuz yapılacak. ABC Entertainment yöneticisi Karey Burke, törenin geleneksel şekilde sunumayacağını açıkladı.

Oscar adayları 13 Ocak’ta açıklanacak. Ödül töreni ise ABD’de 10 Şubat’ta, Türkiye saatiyle 10 Şubat’ı 11 Şubat’a bağlayan gece Los Angeles’ta düzenlenecek.

İlk kez 1989 yılında sunucusuz gerçekleşen Oscar töreni, 30 yılın ardından ilk kez geçen yıl sunucusuz yapılmıştı. Komedyen ve aktör Kevin Hart’ın sunuculuğu üstleneceği açıklanmış, fakat Hart’ın homofobik tweet’leri tepki çekince sunuculuktan ayrılmıştı. Olayın ardından Akademi, törenin sunucusuz gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Bu nedenle 2019’da düzenlenen törenin izleyici sayısı bir önceki yıllara göre artmıştı.