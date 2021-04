2021 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından Londra'da düzenlenen ödül töreniyle ödüller sahiplerini buldu.

Oscar öncesi sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA Ödülleri koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz bir şekilde düzenlendi. Geceye dört ödül kazanan Nomadland damgasını vururken, filmin kazandığı bu yeni ödüllerle Oscar'a iyice yaklaştığı düşünülüyor.

En İyi Yönetmen ödülünü de kazanan Chloe Zhao, Nomadland için En İyi Film ödülünü kabul ederken; “Bu ödülü bizi hayatlarında cömertçe karşılayan göçebe topluma ithaf ediyoruz, hayallerini bizimle paylaştılar” dedi.

Filmin yıldızı Frances McDormand En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü, ancak törene katılmadı. Bunun yerine; sunucu Richard E Grant, McDormand tarafından gönderilen teşekkür mesajını okudu.

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah’daki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ödülünü Los Angeles’tan alan ve baştan ayağa beyaz giyinen Kaluuya, “Teşekkür ederim dostum, teşekkürler. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim, tüm aileme teşekkür ederim, anneme teşekkür ederim. Bu projenin ortaya çıkmasına yardımcı olan ve bu noktaya getiren herkese, tüm oyunculara teşekkür ediyorum, bu ödül hepimizin yaptıklarının bir yansımasıdır” dedi.

Yuh-Jung Youn ise Minari’deki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Teşekkür konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Merhaba İngiltere, ben Koreli bir aktrisim ve aday gösterilmekten çok onur duyduğumu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Edinburgh Dükünüze başsağlığı dilerim ve bu ödül için çok teşekkür ederim.” Youn, konuşmasında ayrıca İngilizlerle ilgili espriler de yaptı.

“ODAMDA RESİM YAPIYORDUM”



Pandemi sırasında Galler’de yaşayan Anthony Hopkins ise ödül kazandığının bile farkında olmadığını itiraf etti ve ailesi tarafından bu haberi aldığını söyledi.

Ödül törenine katılmayan Sir Anthony Hopkins bu zaferle birlikte BAFTA’yı kazanan en yaşlı başrol oyuncusu oldu.

Hopkins, ödülü şu sözlerle kabul etti: “Bu harika, hayatımda bir noktaya geldim. Ve bu film de özel bir filmdi. Ödül de benim için bir bonus, eğlenceli bir bonus… Diğer tüm adaylara ve kazananları tebrik ediyorum, burada oturmuş odamda resim yapıyordum ve tezahürat seslerini yan taraftan duyduğumda bir futbol maçı izlediklerini sandım.”

Sözlerine oyunculuğuyla ilgili samimi açıklamalar yaparak devam eden Hopkins şunları ekledi; “Nasıl yapılacağını bildiğim tek şey bu, nasıl oyuncu olduğumu bilmiyorum ama bu benim kanımda olan bir şey. Bundan zevk alıyorum, basit tutuyorum, harika bir yaşam olmasını ve bir şeyler ifade edebilmeyi seviyorum. Umarım kendimi fazla ciddiye almıyorum. The Father ise oldukça kolaydı çünkü fazla rol yapmak zorunda değildim, çünkü ben yaşlıyım; bu yüzden bunu çok kolaylaştırdı ve harika bir oyuncu kadrosuyla çalışırken işler çok kolaylaşıyor.”

En İyi Film: Nomadland

En İyi Belgesel: My Octopus Teacher

En İyi Animasyon: Soul

En İyi Yönetmen: Cloé Zhao

En İyi Kadın Oyuncu: Frances Mcdormand – Nomadland

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins – The Father

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yuh-Jung Youn

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya – Judas and The Black Messiah

Yükselen Yıldız: Bukky Bakray

En İyi İngiliz Filmi: Promising Young Woman

En İyi Orijinal Müzik: Soul

En İyi Orijinal Senaryo: Promising Young Woman

En İyi Görüntü Yönetmeni: Nomadland

