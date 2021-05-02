2021 Türkiye’si: 80 yıl sonra yine eşekli kütüphane

Fakir Baykurt’un kitabını yazdığı, ölümünden sonra heykeli dikilen efsane kütüphaneci Mustafa Güzelgöz 80 yıl sonra Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ilham verdi.

Denizli Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pandemi nedeniyle kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan çocuk ve yetişkinleri kitaplarla buluşturuyor.

4 GÜNDE 4 MAHALLEYE 220 KİTAP

İHA’nın servis ettiği habere göre salgın döneminde insanların kitaplardan uzak kalmamasını önlemek amacıyla çalışma yürüttüklerini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4 gün boyunca 4 farklı mahallede 220 kitabı yaklaşık 500 kişiye ulaşımını sağladıklarını belirtti. Özellikle çocuk ve gençlerin bilgi seviyelerini yükseltmeyi amaçladıklarını, ilçe merkezine gelip kütüphaneden yararlanamayanların ayağına kütüphaneyi götürdüklerini bu sayede insanları bilgiyle buluşturmak ve onların gelişimlerine destek olmak istediklerini açıkladı.



“GÜZEL BİRER ANIMIZ OLDU”

Kütüphaneden faydalanan kırsal mahallelerdeki çocuklar, kitap okumayı çok sevdiğini gezici kütüphanenin farklı ama çok güzel olduğunu anlatarak, 17 günlük kapanma sürecince ve sonrasında devam etmelerini istediler. Eşekli gezici kütüphanenin çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu dile getiren aile bireylerinden Mehmet Ata; “Uzun zamandır salgın nedeniyle çocuklar okula gidemiyordu, kütüphane onlar için iyi oldu. Kitapları alan yeğenlerimi ve torunlarımı takip ediyorum. Kitap aynı zamanda onları televizyondan da uzak tutuyor. Kütüphanenin salgın nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için büyük bir fırsat, okunan kitaplar sayesinde okuldan uzak kalmamış olacaklar. Eşek ile birlikte kitapların dağıtılması çocukların ilgisini arttırdı ve bizim eski yıllarda ki Mustafa Güzelgöz'ü hatırlattı. Hem çocuklar hem de bizler güzel birer anımız da olmuş oldu” dedi.

(İHA)