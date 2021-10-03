Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü kazananlar belli oldu

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü’nü bu yıl makale dalında Doç.Dr.Ümit Akagündüz ve Doç.Dr.Cengiz Aydın paylaştılar.

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Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu’nun torunları tarafından verilen ödülün Dr. Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof.Dr. Mustafa Ergun, Prof.Dr. Sedat Sever ve aile adına Metin Atuf Kansu’dan oluşan seçici kurulu; belirli bir yapıt üzerinde gerekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı için bu yıl doktora tezi ve kitap dallarında ödül vermedi.

Kurul bu yıl, makale alanındaki ödülün ise; Doç.Dr.Ümit Akagündüz'ün “II.Meşrutiyet Yıllarında Köylü Eğitimi Üzerine Düşünceler” ile Doç.Dr.Cengiz Aydın'ın “Atatürk Döneminde Türk Uzmanların Yabancı Ülkelerin Eğitim Sistemleri Hakkında Hazırladıkları Raporlar” başlıklı makalelerine verilmesine oy çokluğu ile karar verdi.