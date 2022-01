2021 yılına damga vuran kültür sanat olayları

Konserler iptal edildi, tiyatro sahneleri perde indirdi, film ve dizi çekimleri durdu, tüm etkinlikler ya ertelendi ya da iptal edildi. Dünya, 2020'de kültür sanattan yoksun kaldığı bir yılı geride bıraktı ve nihayet aşılamanın gelişmesiyle beraber yeniden sanat insanı onarmaya başladı. Peki 2021'e iz bırakan kültür sanat olayları nelerdi?

Kamer YILMAZ

Pandeminin etkisini buram buram hissettirdiği bir yıl daha geride kalırken dünya yaralarını sarmaya başladı desek yeridir: Yeni albümler, beklenen filmler, sanat dünyasında yeni keşifler, sanaldan gerçeğe dönen törenler…

2021’de kültür sanat dünyasına iz bırakan olaylar işte böyleydi:

AŞI KARŞITLIĞI SANAT DÜNYASINI DA KARIŞTIRDI

Corona virüsü salgınının ortaya çıkması yepyeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi: Aşı karşıtlığı… Şu an için virüsten en etkili korunma yöntemi; aşı. Ancak aşı olmak istemeyen oldukça geniş bir kesim var ki bu kesim içerisinde dünyaca ünlü sanatçılar da yer alıyor. Bunlardan biri de Eric Clapton… Eric Clapton’ın aşı karşıtı duruşu, aşı karşıtı gruplara verdiği destek müzik dünyasının bir diğer devi tarafından eleştirildi. Queen’in gitaristi Biran May, Eric Clapton’ı bu tutumu nedeniyle “deli” olarak niteledi.

Aşı karşıtlarına yönelik net bir tavır sergileyen bir diğer isim de Jennifer Aniston’dı. Aniston, aşı olmayan yakınlarıyla görüşmemeyi tercih ettiğini sık sık dile getirdi.

FESTİVALLERİN VE ÖDÜL TÖRENLERİNİN ŞAŞAALI DÖNÜŞÜ

2020 yılında salgın nedeniyle iptal edilen tüm özel geceler, festivaller, törenler yeniden kırmızı halılarını serdiler. Cannes Film Festivali, MTV Film ve TV Ödülleri, MET Gala gibi gösteri dünyasının en önem verdiği etkinlikler yeniden ünlülerin gündemine girdi.

ÜNLÜ RESSAMIN 100 YILLIK SIRRI

Teknolojik gelişmeler kültür sanat dünyasında da yeni kapılar aralıyor. Örneğin yapay zekâ sayesinde 100 yıllık bir resim ortaya çıkıyor.

Amedeo Modigliani’nin 1917’de yaptığı Bir Kızın Portresi isimli tablonun altından bir resim daha çıktı. Yapay zekânın ortaya çıkardığı resmin Modigliani ile bir dönem sevgili olan Beatrice Hastings’e ait olduğu, ikilinin ayrılmaları üzerine ünlü ressamın Hastings’in portresi üzerine yeni bir resim yaptığı düşünülüyor.

SANATTA YENİ BİR AKIM: NFT

Sadece teknoloji için değil kültür sanat için de yeni bir kilometre taşı olan NFT, 2021’e damga vurdu desek yeridir. Beeple’ın 69 milyon dolarlık rekor satışından sonra büyük müzayede evleri NFT satışına devam ediyor ve yaptıkları satışlarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyorlar. Müzayede evi Sotheby’s de Covid Alien adlı eseri 11.8 milyon dolara satarak yeni bir rekora imza atıyor.

ESKİ DOSTLAR BİR ARADA

Bu yılın hiç şüphesiz en çok konuşulan olaylarından biri de Friends dizisi oyuncularının yeniden bir araya geldiği The Reunion özel bölümüydü. Dizinin altı oyuncusu, sürpriz konuklarla Covid’li dünyamıza güneş gibi doğdu. Yeniden birleşme, dizinin devam eden bir bölümü gibi değil de oyuncuların çekimler sırasında yaşadıklarına ve anılarına odaklanan hem duygusal hem de komik bir bölüm oldu.

2021’de sadece Friends oyuncuları bir araya gelmedi; Sex and The City oyuncuları da Just Like That isimli devam dizisi için bir araya geliyor.

Friends’ten sonra heyecanla beklenen bir birleşme de Harry Potter serisi için gerçekleşecek. HBO Max’in yayınlayacağı 20. yıl özel bölümü, henüz yayınlanmamış olsa da 2021’in son günlerinde hayranların merakla beklediği bir yayın.

228 YILLIK MÜZE TARİHİNDE BİR İLK

Bu yıl kültür sanat dünyasında umut veren bir gelişme yaşandı. Louvre Müzesi, 228 yıllık tarihinde ilk defa bir kadın tarafından yönetilmeye başlandı.

Dünyanın en büyük sanat müzesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından seçilen Laurence des Cars yöneticiliğinde faaliyetlerine devam etti. Des Cars, 2018'de New York Times'a verdiği bir röportajda; sanat dünyasında daha fazla kadının güçlü işlere imza atmasını umduğunu belirterek şunları söylemişti: “Bu, resmi kurumların kadınlara yeterince ulaşmamasının veya onlara yeterince güvenmemesinin bir sonucu. Burada, derinden kök salmış kültürel alışkanlıklardan bahsediyoruz.”

TELEVİZYON TARİHİNDE BİR DÖNEM SONA ERİYOR

Ellen DeGeneres 19 yılın ardından programını bitirme kararı aldığını duyurdu. Şovun bitiş tarihinin çok önceden belli olduğunu belirtse de 63 yaşındaki DeGeneres, 2003 yılında başladığı programı 2022’de bitireceğini açıkladı. DeGenres, bu kararının arkasında The Ellen DeGeneres Show’un çalışma ortamıyla ilgili çıkan haberlerin olmadığını da belirtti. Programın biteceği haberi bile gösteri dünyasını oldukça şaşırttı.

YANLIŞLIKLA 500 BİN DOLARLIK SANAT ESERİNİ BOYADILAR

Güney Koreli bir çift, Seul'deki Lotte World Alışveriş Merkezi'nde sergilenen yaklaşık 500 bin dolar değerinde olan bir sanat eserini boyadı. Çift, sergilenen soyut resmin katılımcılara açık olan bir eser olduğunu düşündükleri için böyle bir şey yaptıklarını söylerken, galeri sorumluları çift ile ilgili herhangi bir suçlamada bulunmayacaklarını açıkladılar.

COLDPLAY MÜZİĞİ BIRAKACAĞINI DUYURDU

Bu yıl müzik dünyasını sarsan bir diğer haber de Coldplay’in müziği bırakacağını duyurması oldu. Ünlü grup, Selena Gomez ve BTS gibi daha genç nesle hitap eden isimlerle beraber projeler yapsa da müzik endüstrisindeki ısrarını daha fazla sürdürmeme kararı aldığını duyurdu.

40 YILDAN SONRA YENİ ALBÜM

Efsanevi grup ABBA, 40 yıl sonra yeni bir albümle döndü. İsveçli ikonik pop grubu ABBA, 40 yıl sonra yeni bir albümle geri dönüş yaptı. Voyage isimli albüm, bir çeşit grubun müziğe veda albümü diyebiliriz.

ADELE’DEN REKOR KIRAN ALBÜM

Beş yıl sonra çıkardığı albümle bol ödüllü şarkıcı Adele, müzik listelerini alt üst etti. Adele uzun süre ara verdiği müzik hayatına bomba gibi döndü.

Ünlü şarkıcı, yeni albümünde bir şarkıda; boşanma sürecinde yaşadıklarını oğluna anlatarak dinleyenlerine duygusal dakikalar yaşatıyor.

NETFLIX YAYINLADI, DÜNYADA OLAY OLDU

Bu yıla damga vuran isimlerden biri de Squid Game. Netflix yapımı dizinin ismini, tüm dünyada neredeyse duymayan kimse kalmadı. Güney Kore dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer alırken Google aramalarında bile en çok aratılan sözcükler arasında. Dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı bile.

FİLM ÇEKİMİNİ SONLANDIRAN TRAJİK OLAY

Hiç şüphesiz Hollywood dünyasını şoke eden bir olaydı Rust çekimleri sırasında Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i yanlışlıkla öldürmesi… Olay Ekim 2021’de Rust filminin çekiminde gerçekleşti. Alec Baldwin içinde mermi olduğunu bilmediği silahı çekim sırasında rolü gereği doğrulttu. Oyuncunun iddiasına göre tetiğe basmadı ancak silahın arızası nedeniyle silah ateş aldı ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ın ölümüne, senarist Joel Souza’nın da ağır yaralanmasına neden oldu.

Konuyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı, ancak henüz bir sonuca ulaşılamadı.

