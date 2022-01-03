2021 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu

Geçen yıl Türkiye'de 201 yeni film vizyona girdi. Corona virüsü pandemisi nedeniyle sinema salonları uzun bir süre boş kalırken, sadece bir film 1 milyon izleyici barajını aştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de sinema salonları corona virüsü salgını nedeniyle 31 Aralık 2020-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kapalı kaldı. 1 Temmuz’dan sonra 201’i yeni 281 film sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Toplam 12 milyon 406 bin 106 kişi sinema salonlarında film seyretti.

Yılın bitimine iki hafta kala vizyona giren Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok 1 milyon 849 bin 954 izleyici, 46.7 milyon TL hasılatla 2021’in en çok izlenen ve en çok hasılat yapan filmi oldu.

Kısıtlamanın kalkmasının ertesi gün izleyiciyle buluşan ve 16 hafta vizyonda kalan Hızlı ve Öfkeli 9 ise 959 bin 767 kişi tarafından izlendi, 22.1 milyon hasılat elde etti.

3 Aralık’ta vizyona giren Aykut Enişte 2 676 bin 376 kişi tarafından seyredilerek, 2021’in en çok izlenen üçüncü filmi ve 2021’in en çok izlenen Türk filmi oldu. Film 16.1 milyon hasılata ulaştı. Box Office Türkiye verilerine göre 2021’in en çok izlenen 10 filmi arasında yer alan diğer yapımlar şöyle:

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