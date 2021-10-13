2021 yılının yaban hayatı fotoğrafı seçildi

Bu yılki yılın yaban hayatı fotoğrafı yarışmasının kazanan fotoğrafları, rekor sayıda başvurunun ardından yayınlandı. Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenlenen 57. yarışmada, 95 ülkeden 50.000 eser ödül için yarıştı.

Sozcu.com.tr

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Fransız sualtı fotoğrafçısı Laurent Ballesta, 2021 yılının yaban hayatı fotoğrafçısı seçildi. Ballesta, temmuz dolunayı etrafında gerçekleşen yıllık yumurtlamayı yakalamak için arka arkaya beş yıl Fakarava lagününe gitti. Müzeden salı günü yapılan bir basın açıklamasında, kamuflaj orfozlarının aşırı avlanma tehdidi altındaki savunmasız bir tür olduğu belirtildi.

Ayrıca, 10 yaşındaki Hintli fotoğrafçı Vidyun R. Hebbar da “yılın genç yaban hayatı fotoğrafçısı” ödülüne layık görüldü. Kazanan diğer fotoğraflar arasında Kuveytli fotoğrafçı Majed Ali’nin yağmur duşunun keyfini çıkaran bir dağ gorili fotoğrafı ve Amerikalı fotoğrafçı Jennifer Hayes tarafından foklar için doğum platformu olarak kullanılan kırık deniz buzu resmi yer aldı.

2022 Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışması ise 18 Ekim’de başlıyor.

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