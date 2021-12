2021’de dizilerin trendi belliydi: Karanlık kapitalizm, kasvetli zenginlikler…

2021'i geride bırakmaya sayılı gün kalmışken yılın öne çıkan dizileri de eleştirmenler tarafından mercek altına alınıyor. Squid Game, The White Lotus, Succession, Dopesick yıla damga vuran yapımlar arasında yer alırken üç yapımın da kapitalizme inanılmaz derecede karanlık bir bakış sunması dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Squid Game, yalnızca yılın en büyük TV programı olmakla kalmayıp Netflix’in tüm zamanların en popüler dizisi haline geldi. Mazlum bir kahraman, merak uyandıran bir gizem, izleme heyecanını artırmak için yaygın olarak tanınan bir çocukluk oyunu ve bir ölüm kalım meselesi…

Ancak dizinin asıl can alıcı kısmı ilerleyen bölümlerde başlıyor. Her biri çeşitli nedenlerle finansal çöküşle karşı karşıya kalan oyuncular, oyunu bırakmak ve hayatlarına geri dönmek için oy verirken hepsi 45.6 milyar wonluk (40 milyon dolarlık) bir para potuyla Squid Game’e dönmeyi seçer.

2021’in öne çıkan dizilerine ve temasına dikkat çeken Guardian televizyon yazarlarından Adrian Horton da insanlığın yaşadığı sorunu bu kadar net ortaya koyan dizi için şu satırları kaleme alıyor: “İnanılmaz derecede kasvetli bir mesaj: İnsanlar, finansal istikrar sağlamak için hayatta kalıp kalmayacaklarını bilmedikleri sadist bir oyuna katılıyorlar.”

Squid Game bu yıl ekonomik sistemin korkunç bir yansımasını sunan tek popüler şov da değildi; HBO’nun Hawaii’de çökmekte olan ve ahlaki açıdan çürüyen bir tatil beldesinde geçen The White Lotus da dikkat çeken diziler arasında.

Hulu’nun yeni dizisi Dopesick’te ise insanların giderek daha fazla para biriktirmek için ne kadar alçalacağına tanık olmanın korkunç bir yanı var.

Guardian yazarı, bu iki dizinin ortak özelliğine dikkat çekiyor: “Bu gösterilerdeki keskin dikenleri, cinsel gerilimleri çıkartın, aynı çekirdeği bulacaksınız:

Parçalanmış bir ekonomik sistem. Her birinde, duygusal sefalete yer verilirken, bir tercih söz konusu. Kapitalizmin karanlık meseleleri veya portreleri 2021’e özgü de değil. HBO, daha önce Big Little Lies’dan The Undoing’e kadar zenginlerin sefil veya korkunç olduğu bir alt tür yaratmıştı. Ancak bu yılki gösterilerin çarpıcı yanı, ne kadar az kurtuluş sundukları, kapitalist statükoda ne kadar az rahatlık buldukları…”

Geçen yılın Oscar Ödülleri’nde en iyi film ödülünü kazanan Parazit’in izinden giden Squid Game, geç kapitalizmin kasvetliliğinin zifiri karanlık bir hicivi. Şov, sınırda yaşayan insanların kendilerini bir borç döngüsünden kurtarmak için gidecekleri umutsuz yolları tasvir ediyor. Succession ise eylül ayında, beklenen üçüncü sezonu ile geri döndü ve şovun en vicdansız karakterlerinin Twitter’da her hafta aldıkları hayranlığa bakılırsa, hayranları ahlaki açıdan yozlaşmış olanlara her zamanki gibi aşık.

Esquire’dan Olivia Ovenden da 2021’e damga vuran dizilere ve temalara dikkat çekiyor:

“Dolandırıcılıkla ilgili filmlerin, hileli bir sistem içinde yaşamayı kabul ettiğimizi göstermesi gibi, küçük ekran da pandeminin açıkça ortaya koyduğu grotesk ekonomik eşitsizliği yansıtıyor. İster merdivenin en üstüne ister en altına bakın; ikisi arasında büyük bir mesafe olduğu açık ve kimse yol boyunca birçok insanın üzerine basmadan zirveye çıkamıyor.”

İlginizi Çekebilir Ölüm riskine rağmen gizli gizli Squid Game izlemeye devam ediyorlar

İlginizi Çekebilir 'Squid Game' temalı parti kanlı bitti: 8 ölü

İlginizi Çekebilir Yayın platformlarında rekabet kızışıyor: Disney+, Amazon ve Netflix fantastik dünyayı ele geçirdi