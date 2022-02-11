2021’in en çok kazanan sanatçıları belli oldu

Forbes dergisi 2021'in en çok kazanan sanatçılarını tespit etti... Listede Yüzüklerin Efendisi serisiyle tanınan Peter Jackson zirveye otururken, listede kadın yönetmenlerin eksikliği dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Yüzüklerin Efendisi serisi ve Get Back’in yönetmeni Peter Jackson, 2021’in en çok kazanan sanatçısı oldu…

Geçen yıl sahibi oldu dijital efekt şirketi Weta Digital’ı Unity Software’e 1.6 milyar dolara satmasıyla birlikte 580 milyon dolar gelir elde eden Jackson böylelikle listenin tepesinde yer aldı. Bu anlaşma ile Jackson, Steven Spielberg ve George Lucas’ın ardından milyarder yönetmenler arasında yer aldı.

Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin hepsinin erkek olması ve en çok kazanan 20 isim arasında da sadece 3 kadın olması dikkat çekti.

Müzik kataloglarını kısa bir süre önce satan Bob Dylan, Paul Simon ve Bruce Springsteen listede yer alırken, Springsteen, müzik kataloğunu Sony Music’e 500 milyon dolara satarak listede ikinci sıraya oturdu.

Listede ayrıca kısabir süre önce Paramount+ ile 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan South Park’ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone da yer alırken müzisyenler Kanye West ve Jay-Z ile birlikte Dwayne “The Rock” Johnson da sıralamada üst noktalarda yer aldı.

Listede 12’inci sırada yer alan ve “en çok kazanan kadın sanatçı” olan Reese Witherspoon’un ise yapım şirketi Hello Sunshine aracılığıyla 115 milyon dolar gelir elde ettiği kayıtlara geçti.

Öte yandan Friends’in yaratıcılarından Marta Kauffman ortaklarıyla birlikte 17’nci sırada yer alırken Bridgerton isimli dizinin yapımcısı Shonda Rimes da 81 milyon dolarla 18’inci sıraya oturdu.

Geçen yıl müzik kataloğunu satan Red Hot Chili Peppers ise 11’inci sırada yer aldı.

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