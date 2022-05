2022 BAFTA TV Ödülleri sahiplerini buldu

2022 BAFTA TV Ödülleri, dün akşam İngiltere'de düzenlenen bir törenle sahiplerine dağıtıldı.

Londra’daki Royal Festival Hall’da düzenlenen etkinlik, İngiltere televizyonlarındaki en iyi dizi, eğlence programlarını ve şovları ödüllendiriyor.

İşte 2022 BAFTA TV Ödülleri’nin (İngiliz Akademisi TV Ödülleri) kazananları…



EN İYİ DRAMA DİZİSİ

In My Skin (BBC Three)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Motherland (BBC Two)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jodie Comer – Help (Channel 4)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Sean Bean – Time (BBC One)

EN İYİ EĞLENCE PROGRAMI

Ant & Dec's Saturday Night Takeaway (ITV)

EN İYİ EĞLENCE PROGRAMI (KOMEDİ)

The Lateish Show With Mo Gilligan (Channel 4)

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Sophie Willan – Alma's Not Normal (BBC Two)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Jamie Demetriou – Stath Lets Flats (Channel 4)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Cathy Tyson – Help (Channel 4)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Matthew Macfadyen – Succession (HBO/Sky Atlantic)

EN İYİ MİNİ DİZİ

Time (BBC One)

EN İYİ EĞLENCE PERFORMANSI

Big Zuu – Big Zuu's Big Eats (Dave)

EN İYİ PEMBE DİZİ

Coronation Street (ITV)

EN İYİ SPOR ETKİNLİĞİ

The Abu Dhabi Grand Prix (Sky Sports F1)

EN İYİ ULUSLARARASI YAPIM

The Underground Railroad (Amazon Prime)

