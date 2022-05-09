2022 BAFTA TV Ödülleri sahiplerini buldu
2022 BAFTA TV Ödülleri, dün akşam İngiltere'de düzenlenen bir törenle sahiplerine dağıtıldı.
Londra’daki Royal Festival Hall’da düzenlenen etkinlik, İngiltere televizyonlarındaki en iyi dizi, eğlence programlarını ve şovları ödüllendiriyor.
İşte 2022 BAFTA TV Ödülleri’nin (İngiliz Akademisi TV Ödülleri) kazananları…
EN İYİ DRAMA DİZİSİ
In My Skin (BBC Three)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
Motherland (BBC Two)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jodie Comer – Help (Channel 4)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Sean Bean – Time (BBC One)
EN İYİ EĞLENCE PROGRAMI
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway (ITV)
EN İYİ EĞLENCE PROGRAMI (KOMEDİ)
The Lateish Show With Mo Gilligan (Channel 4)
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Sophie Willan – Alma's Not Normal (BBC Two)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Jamie Demetriou – Stath Lets Flats (Channel 4)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Cathy Tyson – Help (Channel 4)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Matthew Macfadyen – Succession (HBO/Sky Atlantic)
EN İYİ MİNİ DİZİ
Time (BBC One)
EN İYİ EĞLENCE PERFORMANSI
Big Zuu – Big Zuu's Big Eats (Dave)
EN İYİ PEMBE DİZİ
Coronation Street (ITV)
EN İYİ SPOR ETKİNLİĞİ
The Abu Dhabi Grand Prix (Sky Sports F1)
EN İYİ ULUSLARARASI YAPIM
The Underground Railroad (Amazon Prime)