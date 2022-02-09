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2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu

Birleşik Krallık'ın en önemli müzik ödüllerinden BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Adele, birden fazla kategoride aldığı ödülle geceye damga vurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:36 - 09 Şubat 2022 Güncellenme:
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2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu

1977 yılından beri her yıl verilen Birleşik Krallık'ın en önemli müzik ödülleri BRIT Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Ödüller, Londra’daki O2 Arena’da verilirken, gösteri aynı zamanda YouTube’da yayınlandı.

Bu yıl ödül töreninde kadınlar öne çıktı. Cinsiyete dayalı kategorileri ortadan kaldıran ilk İngiliz töreninde, kadınlar 15 daldan 10’unu kazandı. Kadınların damga vurduğu gecenin parlayan ismi ise Adele oldu. Adele; yılın sanatçısı, yılın albümü, yılın şarkısı gibi büyük ödülleri kucaklayan isim oldu.

Ed Sheeran pek çok dalda aday gösterilse de geceden eli boş döndü.

Adele ödülünü alırken, “Bir piyano baladının bu kadar çok müzisyene karşı kazandığına inanamıyorum” dedi. Adele’in albümü 30, yılın son aylarında çıkmasına rağmen 2021’in en çok satan albümü oldu ve CD satışını da canlandırmayı başardı.

Adele, ödül alırken oğluna ve eski kocasına teşekkür etti.

Başarılı isim, yılın albümü ödülünü oğlu Angelo ve eski kocası Simon Konecki’ye adadı ve şunları söyledi: “Bu albüm sadece benim değil, hepimizin yolculuğuydu ve benim için çok kişisel bir albüm çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü artık pek çok insan bunu yapmıyor.”

2022 BRIT Ödüllerini kazanalar şu şekilde:

Yılın sanatçısı
Adele

Yükselen Yıldız
Holly Humberstone

Yılın şarkısı
Adele – Easy on Me

En iyi yeni sanatçı
Little Simz

Yılın albümü
Adele – 30

En iyi rock/ alternatif
Sam Fender

En iyi Hip-hop, rap
Dave

En iyi dans
Becky Hill

En iyi Pop, R&B
Dua Lipa

En iyi global şarkıcı
Billie Eilish

En iyi global grup
Silk Sonic

En iyi grup
Wolf Alice

En iyi global şarkı
Olivia Rodrigo – Good 4 U

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