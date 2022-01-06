2022 Grammy Ödülleri törenine Omicron engeli

ABD'de gerçekleşecek olan 64. Grammy Ödülleri töreni corona virüsü nedeniyle ertelendi. Tören, yakında açıklanacak yeni bir tarihte gerçekleşecek.

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ABD'de gerçekleşecek olan 64. Grammy Ödülleri töreni corona virüsü nedeniyle ertelendi. Tören, yakında açıklanacak yeni bir tarihte gerçekleşecek.

Müzik dünyasının Oscar’ı olarak görülen Grammy Ödülleri’nin organizatörleri, bu ayın sonunda ABD’de düzenlenecek 64. Grammy Ödülleri’nin corona virüsü salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Organizatörler töreni erteleme kararını, yetkililer ve sağlık uzmanlarıyla konuştuktan sonra aldıklarını aktardı.

Recording Academy ve yayıncı kuruluş CBS’ten yapılan açıklamaya göre, Omicron varyantı etrafındaki belirsizlik, 31 Ocak’ta Los Angeles’ta yapılması planlanan ödül törenini düzenlemenin “çok fazla risk içerdiği” anlamına geliyor.

Müzik camiasının, canlı dinleyicilerin ve yüzlerce çalışanın sağlığı ve güvenliğinin en büyük öncelikleri olmaya devam ettiğini belirten organizatörler, törenin yakında açıklanacak yeni bir tarihte gerçekleşeceğini söyledi.

GEÇEN SENE DE ERTELENMİŞTİ

Geçen yılki Grammy Ödül Töreni de Ocak ayından 31 Ocak’tan 14 Mart’a ertelenmiş ve küçük bir seyirci grubunun katılımıyla yapılmıştı.

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