2022 Grammy Ödülleri’nin yeni tarihi açıklandı

2022 Grammy Ödül Töreni 3 Nisan'a ertelendiği ve Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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31 Ocak’ta Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da kapalı alanda yapılması planlanan 64. Grammy Ödül Töreni, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi. CBS’de canlı yayınlanacak ve Trevor Noah tarafından sunulacak.

3 Nisan’da düzenlen gerçekleşmesi planlanan tören, ilk kez Las Vegas’ta yapılacak.

Grammy Ödülleri geçen yıl da Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelendi ve sonunda mart ayında Los Angeles Kongre Merkezi’nde açık havada yapıldı.

Tören genellikle eskiden Staples Center olarak bilinen Crypto.com Arena’da yapılıyor. Erteleme duyurulduktan sonra Variety ve Billboard, Crypto.com Arena’nın aylarca oyunlar ve konserler için rezerve edildiğini ve Grammy’lere ev sahipliği yapmak için tarih değişikliğine uyum sağlayamayacağını bildirdi.

Kasım ayında açıklanan adaylardan müzisyen Jon Batiste, 11 adaylık ile diğer tüm sanatçılardan daha fazla adaylık aldı. Justin Bieber, Doja Cat, Olivia Rodrigo ve Lil Nas X gibi yıldızlar da birden fazla adaylık alarak dikkat çektiler.

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