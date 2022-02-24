2022 Oscar Ödülleri’nde reyting kaygısı

Bu yıl 27 Mart'ta düzenlenecek olan Akademi Ödülleri, gittikçe düşen reyting problemine çare bulmak için değişik bir yöntem izleyecek. Buna göre 8 ödül, törenden önce sahiplerine dağıtılacak.

Sozcu.com.tr

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İhtişamıyla neredeyse yüzyılın en prestijli sinema ödüllerinden olan Oscar’lar da reyting kurbanı oldu. Bu yıl 94. kez dağıtılacak olan Akademi Ödülleri’ne, televizyon seyircisinin ilgisi her geçen yıl azalıyor. Bu duruma çareler arayan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Tony Ödülleri’nde başvurulan formülün benzerini uygulama kararı aldı.

8 ÖDÜL CANLI YAYINDA YOK

The Times’ın haberine göre; kurgu, orijinal şarkı, saç-makyaj, ses, kısa animasyon, kısa belgesel, kısa canlı aksiyon ve prodüksiyon tasarımı gibi tam 8 adet dalda ödül sahiplerine önceden dağıtılacak. Önceden çekilecek görüntüler de tören arasında kısa kısa verilecek. Böylece hem bu kategorilerde ödül alanlar “Oscar anı”nı diledikleri gibi yaşayabilecek hem de programın toplam süresi kısalmış olacak. Kalan 15 kategorideki ödüller ise resmi olarak canlı yayında dağıtılmaya devam edecek.

Oscar töreninin uzun sürüyor olması da eleştirilen başka bir konuydu. Bu yöntemle hem tören süresinin kısalması hem de TV seyircisinin törene ilgisinin artırılması hedefleniyor. Her sene ABC’de yayınlanan tören için reyting baskısını kanalın yaptığı biliniyor. Akademi de, bu yöntemle kanalın reyting baskısını hafifletmeyi hedefliyor.

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