205 bin dolarlık Oscar hediye çantaları sayesinde Oscar’dan kimse eli boş dönmeyecek

Bu gece saat 03.00'da 93.'sü gerçekleşecek Akademi Ödülleri, geçen yıl olduğu gibi pandeminin izlerini taşısa da törenin yapımcıları, Zoom üzerinden gerçekleşen bağlantıların çok daha ötesinde bir gece sunmayı hedefliyor.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak görülen Oscar heykelciğini kazanmak ne kadar önemli olsa da her yıl olduğu gibi tüm adaylara verilecek Oscar hediye çantaları kaybedenler için ayrı bir teselli kaynağı…

CHADWICK BOSEMAN ANISINA…

205 bin dolar değerindeki Oscar 2021 hediye çantasının içinde: Liposuction, İsveç deniz fenerine kaçış ve Chadwick Boseman anıt NFT'si yer alıyor.

Boseman anıt NFT'si ile geçen yaz henüz 43 yaşındayken kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Boseman adına bağış toplanması hedefleniyor.

BU YILIN ÇANTASINDAN NELER ÇIKTI?

Corona virüsü salgının izlerini taşıyan tören için hazırlanan hediye çantaları da sağlığı ön plana çıkarıyor.

Sağlık için takviyeler, vitamin enjeksiyonları, akupunktur yapmak için ses dalgalarını kullanan bir disk gibi çeşitli sağlık uygulamaları yanında her yıl olduğu gibi çok geniş ve seçenekli tatil paketleri olmasa da yine de pandemi kouşulları dikkate alınarak tatil seçenekleri çantadaki yerlerini alıyorlar.

VİRÜS HEDİYELERİ DE ETKİLEDİ

Salgın nedeniyle biraz daha kısıtlı bir paketle adayların karşısına çıkılsa da tamamen de ortadan kaldırılmamış. Hediye çantasının şanslı sahipleri; İsveç adası Hamneskär’daki Pater Noster Deniz Feneri’nde üç gece veya Kaliforniya’daki Golden Door spa’da dört gün geçirebilirler.

Akademi Ödülleri’nin tüm adaylarına; toplam 25 kişiye verilecek çantanın alıcıları aslında, karar verdikleri herhangi bir hayır kurumu için bağış toplama aracı olarak kendi NFT’sinie sahip olacaktı; ancak Akedemi genç oyuncunun adını yaşatmayı daha anlamlı buldu.

Çantada ayrıca; hayvanseverler için Tractive adlı bir evcil hayvan GPS’i de yer alıyor.

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