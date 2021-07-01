21 ülkenin müzik aletleri bu müzede sergileniyor

Kültür Evi’nde 5 yıl önce açılan müzede, İskoçya’dan İsviçre’ye, Almanya’dan Moğolistan’a kadar toplam 21 ülkeden getirilen müzik aletleri bulunuyor. Her birinin farklı hikayesi olan enstrümanlar arasında körüklü piyano, kanun, keman, klarnet, ud ve çeşitli müzik aletlerinden oluşan bin 500 çeşit envanter yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, geçmiş yıllarda uluslararası bir ralli grubunun sosyal sorumluluk projesi kapsamında kente geldiğini ve onları 3 yıl üst üste ağırladıklarını söyledi. Toparlak, “O grup, Avrupa’dan Türkiye’ye gelişlerinde Avrupa’nın eski müzik aletlerini hediye olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında buraya getirdi. Bizim eserler ile bunları bir araya getirdik ve ‘kültür evi’ konseptinde atadan, dededen kalan eserleri burada sergiliyoruz” dedi.

300 YILLIK ESERLER

Eserlerin arasında 300 yılı aşan parçalar olduğunu ifade eden Toparlak, “En önemlisi de eserlerin özellikle yapılış tarihlerine baktığımızda çok eski tarihlere dayandığını görüyoruz, 300 yıllık eserlere burada şahit oluyoruz. 21 ülkeden buraya katılım sağlandı. 700 kişi kendi araçları ile geldi. Bize de kendi atalarından kalan müzik aletlerini bıraktılar. Bizim de kendi atalarımızdan kalan enstrümanlarımız vardı. Onlarla birleştirince müzik aletlerinden oluşan bir müze kurabilecek envanterlere sahip olduk” diye konuştu.

Kurulan müzede bin 500 adet eserin olduğuna söyleyen Toparlak, “Bin 500’ün üzerinde eserimiz var.. Bu tür özgün müzeler çok nadirdir. Onun için özellikle meraklıları tarafından aranan ve sorulan, çok sık ziyaret edilen müzelerdir” ifadelerini kullandı. (İHA)