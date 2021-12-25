21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali sona erdi

Piyano efsanesi Richard Clayderman konseri ile başlayan ve iki hafta boyunca sahnesinde dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Anjelika Akbar konseri ile son buldu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin sahnesinde ağırladığı son isim Anjelika Akbar oldu.

Akbar konserine başlamadan önce yaptığı konuşmada, zehirlenme sebebiyle iki haftadır hasta olduğunu söyledi.

“Hayatımın en zor konserlerinden biri olacak” diyen sanatçı, seyircilerinden dua istedi ve konserine gösterdikleri ilgi nedeniyle müzikseverlere teşekkür etti.

Sahnesinde genç yetenekler Nil Göksel ve Elif Eroğlu’na yer veren Anjelika Akbar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e hem gençlere olan desteği hem de sanata verdiği değer nedeniyle teşekkür etti.

Anjelika Akbar 3 saat sahnede kaldığı konserde, ilahilerden türkülere, günümüz eserlerinden klasiklere uzanan geniş repertuvarı ile seyircilere müzik ziyafeti yaşattı.

Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Anjelika Akbar’a ve genç yeteneklere, festivalin idari direktörü Cansel Tuncer tarafından teşekkür plaketi verildi. (İHA)

