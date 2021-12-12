21. Uluslararası Piyano Festivali, efsane piyanistin konseriyle başladı

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, ‘Piyano Efsanesi’ Richard Clayderman konseri ile başladı. Usta sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesinin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali geçtiğimiz Cumartesi akşamı unutulmaz bir geceyle başladı. Yerli ve yabancı bir çok yıldızı sahnesinde ağırlayacak olan festival, açılışını ‘Piyano Efsanesi' Richard Clayderman konseriyle yaptı.

“MÜZİĞİN NOTALARI HEPİMİZİN RUHUNA DOKUNACAK”

Konser öncesi festivale gösterilen ilgi nedeniyle tüm Antalyalılara ve sanatseverlere teşekkür eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek ‘Festivalimiz bizleri bir kez daha insanlığın ortak dili olan müziğin çatısı altında bir araya getirdi.

İki hafta boyunca, notalara ruhlarını katan yerli ve yabancı birçok sanatçıyı, müzik insanını ve sanatseveri güzel şehrimizde ağırlamanın sevincini yaşayacağız. Müziğin notaları hepimizin ruhuna dokunacak, dokunduğu her şeyi iyileştirecek ve güzelleştirecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bir ilham kaynağı olan festivalimiz, tüm dünyanın yaşadığı salgın günlerinde, ülkemizin geçirdiği yangın felaketinin ve doğal afetlerin ardından, bizlere de moral kaynağı olacak' dedi.

SEYİRCİLERE NOTALARINI VE MENDİLİNİ VERDİ

Başkan Muhittin Böcek'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Richard Clayderman, Antalya'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi ve konsere gelenlere Türkçe teşekkür etti.

2 saat boyunca sahnede kalan Clayderman, sempatik tavırları ve esprileriyle geceye renk kattı. Konserin en renkli anları ise Clayderman'nın seyircilere notalarını ve mendilini vermesi oldu. Clayderman, ünlü filmlerin soundtracklerine de yer verdiği repertuarında, zaman zaman kendisine alkışlarıyla eşlik eden seyircilere müzik ziyafeti yaşattı.