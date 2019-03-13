212 Photography Festivali ikinci kez düzenlenecek

212 Photography Festival, ikinci senesinde de çağdaş fotoğrafçılık alanında dikkat çeken yerel ve uluslararası birçok ismi fotoğraf severlerle Yapı Kredi bomontiada'da buluşturuyor. Fransız fotoğrafçı Charles Fréger'in sergisi ve oldukça ilgi gören Wildermann isimli fotoğraf serisi, Amerika ve Avusturalyalı Cooper & Gorfer ikilisinin arktik bölgelerdeki Sámi kadınlarından oluşan ve masalsı tabloları andıran karmaşık fotoğraf kolajları, İsveçli belgesel fotoğrafçısı Niels Ackermann'ın fotoğrafladığı ve gazeteci Sebastien Gobert'in derlediği Ukrayna'nın komünizmden çekilme sürecinde Lenin heykelinin devrilmesinin şaşırtıcı yolculuğunu anlatan Looking for Lenin isimli etkileyici serinin yanı sıra, Polonyalı fotoğrafçı Ilona Szwarc'ın modern kültür ortamında şekillenen kadın kimliğine odaklanan Rodeo Girls ve American Girls serilerinden bir seçki festivalin öne çıkan sergileri arasında yerini alıyor.

Yerel yeteneklerin sergilerine de yer veren festival takviminde ayrıca çeşitli atölyeler, sanatçı oturumları, paneller, portfolyo değerlendirmeleri ile bir de film seçkisi bulunuyor. Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması'nın son başvuru tarihi 19 Nisan. Her yaştan ve her milletten profesyonel ve amatör fotoğrafçıların her türlü kamerayla çekilmiş fotoğraflarıyla başvurabileceği yarışmanın ödülü ise 5 bin Euro.