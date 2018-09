22. İstanbul Tiyatro Festivali için geri sayım

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş'ın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 22. kez 17 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin programı, dün akşam Zorlu PSM Sky Lounge'da düzenlenen özel bir gecede tanıtıldı. Sunuculuğunu Ceylan Saner'in üstlendiği gecede açılış konuşmasını yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı sonbahar sezonuna yoğun bir gündemle başlıyor. Artık diğer üç festivalimiz gibi her yıl düzenlediğimiz İstanbul Tiyatro Festivali, yirmi ikinci kez izleyiciyle buluşacak” dedi. İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, 18 gün boyunca 21 farklı mekânda çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini, 12 yerli 12 yabancı yapımın programda yer aldığını belirterek, “Yurtdışındaki kültür ve sanat kurumları ile gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri giderek daha da gelişiyor. Yine bu yıl ilk kez Flaman Kültür Bakanlığı ile bir işbirliğine adım attık. 2014 yılında başlatmış olduğumuz ‘Uluslararası Platform', bu yıl da yurtdışından profesyonelleri ağırlayacak. Bu sayede 22. İstanbul Tiyatro Festivali'ni, festival direktörleri ile tiyatroların ve festivallerin program danışmanları yakından takip edebilecek. Festivalde yer alan yerli yapımlar yurtdışındaki festivallerin ya da tiyatro mekânlarının programlarında yer alıyor” dedi.



ONUR ÖDÜLLERİ ZELİHA BERKSOY VE EVGENY MIRONOV’A

22. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri'nden ilki yönetmen ve oyuncu Zeliha Berksoy'a takdim edildi. Berksoy'a ödülünü, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı sundu. 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ikinci onur ödülü, Rusya'nın önde gelen oyuncularından, aynı zamanda Theatre of Nations'ın sanat direktörü Evgeny Mironov'a takdim edilecek. Mironov'a ödülü, 22 Kasım Perşembe akşamı Zorlu PSM Ana Tiyatro'daki gösterinin ardından verilecek.

2 YAKADA 21 FARKLI MEKAN

22. İstanbul Tiyatro Festivali, şehrin iki yakasında 21 farklı mekânda seyircilerle buluşacak. Festival performansları, Zorlu PSM'nin yanı sıra Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Salon İKSV, DasDas, Oyun Atölyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi, MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, UNIQ Hall, Üsküdar Tekel Sahnesi, Duru Tiyatro, Toy İstanbul, Adahan İstanbul ve Abud Efendi Konağı'nda seyircilerle buluşacak. Yan etkinlikler ise Yapı Kredi Kültür Sanat, Goethe Institut ve Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

YENİ BİR TEŞVİK ÖDÜLÜ

Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin desteğiyle hayata geçirilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da kişilere sunulacak. Ödül, genç tiyatroculara, sahneleyecekleri bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere 100 bin Türk lirası değerinde destek sağlayacak. Ödüle layık görülen proje bir sonraki İstanbul Tiyatro Festivali programında yer almaya da hak kazanacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

22. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri 15 Eylül Cumartesi günü 10.30'dan itibaren Biletix satış kanallarından ve hizmet bedelsiz olarak ana gişe İKSV'den (10.30 -18.00 saatleri arasında, 16 Eylül hariç pazar günleri kapalıdır) satın alınabilecek.

FESTİVAL PROGRAMI

ULUSLARARASI YAPIMLAR

Komik Tiyatro / 17 Kasım Cumartesi 20.30 ve 18 Kasım Pazar 15.00 – UNIQ Hall

Varoluş / 19 Kasım Pazartesi ve 20 Kasım Salı 20.30 – Moda Sahnesi

Pss Pss / 20 Kasım Salı 20.30 ve 21 Kasım Çarşamba saat 19.00 – Caddebostan Kültür Merkezi

Amor / 21 Kasım Çarşamba 20.30 – Zorlu PSM Drama Sahnesi

Fourfold / 21 Kasım Çarşamba ve 22 Kasım Perşembe 20.30 – Moda Sahnesi

Hamlet | Collage / 22 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cuma 20.30 – Zorlu PSM Ana Tiyatro

Beyaz Üzerine Beyaz / 24 Kasım Cumartesi 18.30 – UNIQ Hall

Gece Sempozyumu / 24, 25, 26, 27 Kasım saat 21.00 – Zorlu PSM Sky Lounge

Alarme / 28 Kasım Çarşamba ve 29 Kasım Perşembe 18.30 – Zorlu PSM Studio

YU / 28 Kasım Çarşamba 20.30 ve 29 Kasım Perşembe 18.30-20.30 – Salon İKSV

Nederlands Dans Theater I / 28 Kasım Çarşamba ve 29 Kasım Perşembe 20.30 – Zorlu PSM Ana Tiyatro

PIXEL / 3 Aralık Pazartesi ve 4 Aralık Salı 20.30 – Zorlu PSM Ana Tiyatro

YERLİ YAPIMLAR

Yüzleşme / 18 Kasım Pazar 18.30 ve 19 Kasım Pazartesi 20.30 – Duru Tiyatro

45'lik / 18 Kasım Pazar 18.30 & 20.30 ve 19 Kasım Pazartesi 20.30 – Abud Efendi Konağı

Kral Lear / 19 Kasım Pazartesi 20.30 – Zorlu PSM Drama Sahnesi

Artık Bir Davan Var / 24 Kasım Cumartesi 20.30 ve 25 Kasım Pazar 18.30 –Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi

Misafir / 29 Kasım Perşembe 20.30 ve 30 Kasım Cuma 15.00 & 20.30 – Moda Sahnesi

Yüz Yılın Evi / 30 Kasım Cuma 20.30 ve 1 Aralık Cumartesi 15.00 – Toy İstanbul

Gülünç Karanlık / 30 Kasım Cuma ve 1 Aralık Cumartesi 20.30 – Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi

Ruhiye / 1 Aralık Cumartesi ve 2 Aralık Pazar 18.30 & 20.30 – Adahan İstanbul

DO KU MAN / 1 Aralık Cumartesi 20.30 ve 2 Aralık Pazar 15.00 – MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Çağdaş Dans ASD, Çiğdem Selışık Aksan Sahnesi

Sahibinin Sesi / 2 Aralık Pazar 15.00 ve 3 Aralık Pazartesi 20.30 – Üsküdar Tekel Sahnesi

Timsah / 2 Aralık Pazar ve 3 Aralık Pazartesi, 20.30 – DasDas

FESTİVALİN YAN ETKİNLİKLERİ

Söyleşi: 20. Yüzyıl Rus Tiyatrosunda Yönetmenlik ve Oyunculuk Sistemleri

18 Kasım Pazar 12.00–14.00/14.30–16.30 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Atölye: Where is the sight?

19 Kasım Pazartesi 10.00–17.00 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Atölye: Eleştiri Atölyesi

20-25 Kasım tarihleri arasında, Goethe Institut

Söyleşi: Evgeny Mironov ile Oyunculuk Üzerine

23 Kasım Cuma, 16.00 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Ustalık Sınıfı: Dionysos’un Dönüşü / Theodoros Terzopoulos’un metodu

24 Kasım Cumartesi, 11.00-16.00 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Film Gösterimi: Koreografın Bakışından Ingmar Bergman (2016), 51'

25 Kasım Pazar 13.00 ve 26 Kasım Pazartesi 18.30 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Söyleşi: Çağdaş Sahnenin Seyri

25 Kasım Pazar, 16.00 ve 2 Aralık Pazar, 16.00 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Ustalık Sınıfı: Nederlands Dans Theater 1 dansçılarıyla deneyim, ustalık ve hâkimiyet

29 Kasım Perşembe 09.30-11.00 – mekân bilgisi daha sonra açıklanacaktır.

Okuma Tiyatrosu: Sahibinden Kiralık

30 Kasım Cuma 20.30, 1 Aralık Cumartesi 13.00 – Yapı Kredi Kültür Sanat, Loca

Atölye Çalışması: Hip-Hop Başlangıç Atölyesi

3 Aralık Pazartesi – mekân ve saat bilgisi daha sonra açıklanacaktır.

Atölye Çalışması: Dans ve Dijital Sanat

4 Aralık Salı 10.00-12.00 – Zorlu PSM