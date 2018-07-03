22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde ‘Hamlet | Collage’ sürprizi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kasım ayında gerçekleştirilecek 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde Kanadalı tiyatro ve sinema yönetmeni Robert Lepage’ın Shakespeare’in ünlü tragedyasını yeniden kurguladığı Hamlet | Collage de seyirciyle buluşacak.

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Hamlet | Collage, ENKA'nın gösteri sponsorluğu ve Zorlu PSM’nin mekân sponsorluğunda, 22 ve 23 Kasım'da Zorlu PSM Ana Tiyatro'da sahnelenecek. Hamlet | Collage gösterimi İstanbul Tiyatro Festivali ve Moskova Golden Mask Festivali'nin işbirliği ile gerçekleştirilecek.

BÜYÜLÜ BİR DÜNYA YARATIYOR

Sahne üzerinde kullandığı en ileri teknolojiyi yalın hikâye anlatıcılığı ile harmanlayan, büyülü dünyalar yaratmakta usta Kanadalı yönetmen Robert Lepage'ın Moskova'da, Theatre of Nations ile ilk işbirliği olan Hamlet | Collage, yönetmenin çok ses getiren yapımlarından biri. Robert Lepage, oyununda daha önce Needles and Opium'da denediği Carl Fillion tasarımı, küp şeklindeki dekorun olanaklarını daha da ileriye taşıyor ve ‘video art’ yöntemlerinden de faydalanarak yarattığı büyülü dünya ile tiyatro seyircisini kendisine hayran bırakıyor.

Hamlet | Collage biletleri 6 Temmuz Cuma günü saat 10:30 itibariyle Biletix satış noktaları ve İKSV ana gişeden (10.00–18.00 saatleri arasında açık olan ana gişe, Pazar günleri kapalıdır) temin edilebilecek.