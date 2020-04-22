23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların internette izleyebilecekleri etkinlikler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl internette gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. Birbirinden farklı online etkinlikler çocukları bekliyor. Sizin için bu etkinlikleri derledik...

TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle sokaklarda, caddelerde değil evlerde kutlanacak. Saat 21.00’de herkes balkonlarda İstiklal Marşı söyleyerek, coşkuya dahil olacak. Bunun dışında ise internette yayınlanacak birçok etkinlik hazırlandı. İşte, onlardan bazıları…

ÇOCUKLAR TİYATRO İLE BULUŞUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birçok dijital etkinlikle kutlayacak. Bugün saat 14:00'te çocuk operası ‘Barış Ormanı', 23 Nisan saat 14:00'te çocuk tiyatrosu ‘Atatürk ve Çocuk' ve 23 Nisan saat 16.00'da kukla oyunu ‘Çirkin Ördek Yavrusu' YouTube üzerinden çocuklarla buluşacak.

Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması'ndaki 25 finalist arasından kazananları, 23 Nisan saat 18.00'de canlı yayında duyuracak.



MEYDAN OKUMA GERÇEKLEŞTİ

Tekfen Filarmoni, bu özel gün için özel bir “challenge” başlatmıştı. Çocuklara seslenen ve “evimizde de olsak, gelin siz de çocuk şarkılarını, marşlarını çalın, #23NisanChallenge hashtag'i ile paylaşın, 23 Nisan'da Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara armağan edelim, bayramı coşkuyla kutlayalım” diyen orkestra, görüntüleri yarın sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında yayınlanacak.

SESLİ ÇOCUK KİTAPLARI

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) bu özel günü “Sesli Çocuk Kitapları” ile kutluyor. Müzenin sitesinde geçmiş dönem sergileri kapsamında yayımlanan “Ben Picasso”, “Ben Dali”, “Ben Rodin”, “Ben Cengiz Han”, “Ben Venedik Taciri”, “Ben Halı” kitaplarıyla birlikte müzenin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu için hazırlanan “Ben Kitap” ve çocuklara küçük yaştan itibaren konservasyonun önemini anlatan “Ben Eserleri Koruyorum” kitapları çocuklara dijital ortamda dinleme ve okunma imkanı sağlıyor.



RESİM VE MÜZİK ZİYAFETİ

Borusan Holding, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerde kutlayacağımız bu hafta çocuklar için düzenlediği pek çok online etkinliğin müjdesini verdi. Bu kapsamda bugün 13.30-15.30 saatleri arasında, 5-7 yaş aralığındaki çocuklar için sürdürülebilir kalkınma hedefleri, karbondioksit deneyleri, yağ ve su deneyi, su arıtma deneyi gibi pek çok keşif etkinliğini içeren bir bilim atölyesi düzenlenecek. 24 Nisan Cuma günü saat 13.30- 15.30 saatleri arasında, 8-9 yaş aralığındaki çocuklar için canlı yayında teknoloji odaklı bir atölye gerçekleştirilecek. Yarın ise DC Art'ın kurucusu ve İstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali Direktörü Gazi Selçuk, Borusan Instagram hesabından yapılacak canlı yayında çocuklar için çok renkli bir sanat atölyesi düzenleyecek. Atölye canlı yayını saat 14.00'te başlayacak. Saat 16.00'da ise bu kez Borusan Quartet üyesi viyola sanatçısı Efdal Altun, çocuklara özel bir 23 Nisan programı sunacak.

DOĞAN KARDEŞ’İN İLK SAYISI YENİDEN YAYINDA

Yapı Kredi Yayınları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında, yazarları ile birlikte çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler hazırladı… Bundan tam 75 yıl önce 23 Nisan 1945'te yayımlanan Türkiye'nin ilk çocuk dergisi Doğan Kardeş'in ilk sayısını Internet sitesinden erişime açtı.Yapı Kredi Yayınları, bu özel günde her saat başı Instagram hesabında paylaşacağı videolarla Yalvaç Ural, Feridun Oral, Sara Şahinkanat, Selçuk Demirel, Naz Elkorek, Gizem Darendelioğlu, Elvan Uysal Bottoni, Nergis Seli, İpek Çalışlar, Filiz Özdem ve Dilek Yördem Ceylan gibi yazar ve çizerlerini çocuklarla buluşturacak.



ROBOT PİNOKYO İLK KEZ YAYINLANACAK

İş Sanat da bu özel gün için sosyal medya hesapları Instagram IGTV, YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilecek etkinlikler hazırladı. Aralarında Aslı Tandoğan ve Anıl Altınöz'ün bulunduğu Robot Pinokyo oyuncuları, Bremen Mızıkacıları, Çirkin Ördek Yavrusu ve Oz Büyücüsü'nün ardından bu kez Külkedisi masalını seslendirecek. Külkedisi masalı da 23 Nisan'dan itibaren KumbaraTV'de dinleyicileriyle buluşuyor. Yekta Kopan'ın kaleme aldığı ve Lerzan Pamir'in yönettiği Robot Pinokyo müzikli çocuk oyununun tam kaydı 23 Nisan'a özel İş Sanat'ın YouTube hesabı üzerinden minik tiyatroseverlerle buluşuyor.İş Sanat'ın 20. sezon sahnelediği müzikli çocuk oyunu Fırtına'nın “Geveze Piyanist”i Emir Gamsız'ın hazırladığı 23 Nisan'a özel müzik önerileri, dijital müzik platformu