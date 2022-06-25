23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen '23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı.

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Eski Otogar Kavşağı yakınında başlayan yürüyüşe, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Festivalin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Tiyatrodan sanatsal etkinliklere, yüzme yarışından yemek yarışmasına, söyleşiye kadar birçok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Özellikle Meis Adası’ndan Kaş’a yüzme yarışı yapılacak. Bunun inşallah Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliklerin azalmasına, barışın egemen olmasına, ilişkilerin dostane şekilde genişletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları folklor gösterileri yapıldı. Geleneksel Türk El Sanatları ve Uluslararası Karma sergileri açıldı. Akustik müzik konseri verildi.

Akşam da şarkıcı Hadise konser verecek.

Yarın ise 23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Geleneksel Yemek Yarışması, Kaş Yemekleri Yarışması, İclal Aydın’la Söyleşi ve İmza Programı, Sokak Etkinlikleri ve Kısa Film Gösterimi gerçekleştirilecek. (İHA)