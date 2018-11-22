24. Gezici Film Festivali’nin Ankara programı belli oldu

Dünya sinemasından birçok filmin gösterileceği festivalin Ankara programı açıklandı. Büyülü Fener Sinemaları ve Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterilecek filmlerin programı şöyle:
BÜYÜLÜ FENER SİNEMALARI (KIZILAY)
30 Kasım Cuma
12.00- Soğuk Savaş
14.00- Otobüs
16.30- Süleyman Dağı
18.30- Arada
21.00- Bebek Jane'e Ne Oldu?
1 Aralık Cumartesi
12.00- Eşarbına Sahip Çık Tatyana
14.00- Alis Kentlerde
16.30-Amin
18.30- Anons
21.00- Şüphe
12.00-Başarının Tatlı Kokusu
14.00-Azim'in Annesi Rona
16.30-Metropolitan
18.30- Koleksiyoncu Ruben Brandt
21.00- Kız
3 Aralık Pazartesi
12.00- Uzak Evren
14.00- Süleyman Dağı
16.30- Öfkenin Sesi
18.30- Paranın Kokusu
21.00- Ev Kadını
4 Aralık Salı
12.00- Arada
14.00-Amin
16.30-Otobüs
18.30-Sibel
21.00-Büyük Karnaval
5 Aralık Çarşamba
12.00- Anons
14.00-Kelebekler
16.30-Azim'in Annesi Rona
18.30-Donbass
21.00-Soğuk Savaş
6 Aralık Perşembe
12.00-Sibel
14.00-Donbass
16.30-Kız
18.30-Uzak Evren
21.00-Şüphe
ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ
1 Aralık Cumartesi
12.00- Kısa İyidir-I
14.00- Aç Hayaletler Adası
16.00- Didem Pekün
18.30 Tel Örgü
2 Aralık Pazar
12.00- Kısa İyidir-II
14.00- Korku Sineması
16.00- Babalar ve Oğullar
18.30- Kapının Ardı
3 Aralık Pazartesi
10.30 -Çocuk Filmleri- ABD
16.00- Kısa İyidir-I
18.30- Delft Porseleninin Sırrı
4 Aralık Salı
10.30- Çocuk Filmleri- Hollanda
16.00- Kısa İyidir-II
18.30- Azgelişmişlik Anıları
5 Aralık Çarşamba
10.30 – Çocuk Filmleri- ABD
18.30- Korku Sineması
6 Aralık Perşembe
10.30- Çocuk Filmleri – Hollanda