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24. Gezici Film Festivali’nin Ankara programı belli oldu
24. Gezici Film Festivali’nin Ankara programı belli oldu
Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği 24’üncü Gezici Film Festivali bu yıl 30 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasında Ankara, 7-9 Aralık’ta Sinop ve 10-13 Aralık’ta Kastamonu’da sinemaseverlerle buluşacak.
Kültür Sanat 22 Kasım 2018 - 14:38

Dünya sinemasından birçok filmin gösterileceği festivalin Ankara programı açıklandı. Büyülü Fener Sinemaları ve Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterilecek filmlerin programı şöyle:

BÜYÜLÜ FENER SİNEMALARI (KIZILAY)

30 Kasım Cuma

12.00- Soğuk Savaş
14.00- Otobüs
16.30- Süleyman Dağı
18.30- Arada
21.00- Bebek Jane'e Ne Oldu?

1 Aralık Cumartesi

12.00- Eşarbına Sahip Çık Tatyana
14.00- Alis Kentlerde
16.30-Amin
18.30- Anons
21.00- Şüphe

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2 Aralık Pazar

12.00-Başarının Tatlı Kokusu
14.00-Azim'in Annesi Rona
16.30-Metropolitan
18.30- Koleksiyoncu Ruben Brandt
21.00- Kız

3 Aralık Pazartesi

12.00- Uzak Evren
14.00- Süleyman Dağı
16.30- Öfkenin Sesi
18.30- Paranın Kokusu
21.00- Ev Kadını

4 Aralık Salı

12.00- Arada
14.00-Amin
16.30-Otobüs
18.30-Sibel
21.00-Büyük Karnaval

5 Aralık Çarşamba

12.00- Anons
14.00-Kelebekler
16.30-Azim'in Annesi Rona
18.30-Donbass
21.00-Soğuk Savaş

6 Aralık Perşembe

12.00-Sibel
14.00-Donbass
16.30-Kız
18.30-Uzak Evren
21.00-Şüphe

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ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ

1 Aralık Cumartesi
12.00- Kısa İyidir-I
14.00- Aç Hayaletler Adası
16.00- Didem Pekün
18.30 Tel Örgü

2 Aralık Pazar

12.00- Kısa İyidir-II
14.00- Korku Sineması
16.00- Babalar ve Oğullar
18.30- Kapının Ardı

3 Aralık Pazartesi

10.30 -Çocuk Filmleri- ABD
16.00- Kısa İyidir-I
18.30- Delft Porseleninin Sırrı

4 Aralık Salı

10.30- Çocuk Filmleri- Hollanda
16.00- Kısa İyidir-II
18.30- Azgelişmişlik Anıları

5 Aralık Çarşamba

10.30 – Çocuk Filmleri- ABD
18.30- Korku Sineması

6 Aralık Perşembe

10.30- Çocuk Filmleri – Hollanda

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