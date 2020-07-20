24 saatte 24 prömiyer

24 Türk bestecinin corona virüsü günlerinde yaşadıkları izolasyonda hissettiklerini betimleyen Solo Keman eserleri, yaklaşık birer dakika uzunluğunda. Gedik Sanat’ın sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşacak eserleri, projenin de yaratıcısı olan keman sanatçısı Önder Baloğlu yorumladı.
ÇEKİMLER ARTER'DE GERÇEKLEŞTİ
Arter'in Dolapdere'deki binasında Sözsüz Günlükler projesinin video çekimlerini gerçekleştirdi. Gedik Sanat'ın Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, toplum olarak bilinçli sanat algımızın oluşmasında sanat kurumlarının oluşturacağı nitelikli arşivlerin öneminin altını çizdi.
‘KAYNAŞMA’ AĞUSTOS AYINDA YAYINDA
Gedik Sanat; üç genç Türk besteci Aslıhan Keçebaşoğlu, Utku Aşuroğlu ve Uğurcan Öztekin'e verdiği yaylı dörtlü siparişleriyle kurguladığı Fusion “Kaynaşma” adlı projesini Ağustos ayında hayata geçirecek.