25. İzmir Kitap Fuarı’nın yeni tarihi belirlendi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, pandemi kapsamında alınan önlemler ve yaşanan seyahat engelleri sebebiyle ertelenmişti. Fuarın yeni tarihi 28 Kasım – 6 Aralık 2020 olarak belirlendi.

İzmir’de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak’ın onur konuğu olacağı 25. İzmir Kitap Fuarı, her zamanki yerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek.

Fuar kapsamında düzenlenecek panel ve söyleşilerde Veysel Çolak'ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak; aynı zamanda TÜYAP tarafından kendisi için armağan kitap hazırlanacak.