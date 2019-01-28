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25. SAG Ödülleri sahiplerini buldu… The Marvelous Mrs. Maisel, 3 ödül kazandı…
25. SAG Ödülleri sahiplerini buldu… The Marvelous Mrs. Maisel, 3 ödül kazandı…
25. SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) sahiplerini buldu. The Marvelous Mrs. Maisel üç ödül kazandı. 2008'den bu yana dek ilk kez bir komedi dizisi tek başına tüm ödülleri almış oldu.
Kültür Sanat 28 Ocak 2019 - 10:00

25. SAG Ödülleri’nde en iyi oyuncu ödülünü Bohemian Rhapsody filmindeki başarılı performansıyla Rami Malek kazandı. Film kategorilerinde Marvel evreninin fenomen filmi ‘Black Panther’ iki ödül kazanırken, oyunculuk ödülleri dört farklı filme gitti. Dizi kategorilerinde ise “The Marvelous Mrs. Maisel” üç ödüle layık görüldü. Böylece 2008 yılından bu yana ilk kez bir komedi dizisi tüm ödülleri tek başına kucaklamış oldu. İşte kazananların tamamı:

FİLM ÖDÜLLERİ

En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”
En İyi Kadın Oyuncu: Glenn Close, “The Wife”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, “Green Book”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Emily Blunt, “A Quiet Place”
En İyi Oyuncu Kadrosu: “Black Panther”
En İyi Dublör Çalışması: “Black Panther”

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DİZİ ÖDÜLLERİ

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi): Darren Criss, “Assassination of Gianni Versace”
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi): Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Jason Bateman, “Ozark”
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sandra Oh, “Killing Eve”
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Tony Shalhoub, “The Marvelous Mrs. Maisel”
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”
En İyi Oyuncu Kadrosu (Drama): “This Is Us”
En İyi Oyuncu Kadrosu (Komedi): “The Marvelous Mrs. Maisel”
En İyi Dublör Çalışması: “Glow”

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