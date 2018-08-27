25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali”, 4-18 Eylül tarihleri arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek. 1994 yılından beri kesintisiz her yıl düzenlediği “Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali”, Antalya'yı sanat dünyası ile hareketlendiriyor.

Festivalin açılışı Puccini'nin en sevilen operası “Turandot” ile gerçekleştirilecek. Temsil, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 4 Eylül Salı akşamı Aspendos Antik Tiyatro'sunda verilecek.

İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın Prens Calaf rölü ile başrolü seslendireceği eserde, solistlere Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro ve orkestrası eşlik edecek. Orkestra şefi ise Alberto Veronesi.

ZORBA SAHNEDE

10 Eylül Pazartesi akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Orkestrası tarafından sahnelenecek, dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan ve 35'ten fazla ülkede sergilenen Nikos Kazancakis’in başyapıtı “Zorba” balesi ile festival devam edecek.

BOLŞOY BALESİ ASPENDOS’TA

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından yirmi beş yıldır 200'ü aşkın yerli ve yabancı eserleri sanatseverlerle buluşturan 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin bu yılki yıldızı Bolşoy Balesi olacak. Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu, dünyaca ünlü sanatçıları, orkestrası ve korosu eşliğinde 13 Eylül Perşembe akşamı “Bolşoy Balesi Gala Gecesi” adlı performanslarını sahneleyecekler.

KAPANIŞI AIDA OPERASI YAPACAK

2 bale, 2 opera eserinin sahneleneceği 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı Giuseppe Verdi'nin muhteşem operası “Aida” ile gerçekleştirilecek. 18 Eylül 2018 Salı akşamı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından sahnelenecek, Antik Mısır'da geçen eserin konusu; Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida’nın imkansız aşkını anlatıyor. Rejisörlüğünü Kuzman POPOV'un yaptığı eserin orkestra şefi Alexandru Samoila.