250 bin TL tazminat isteniyordu… Yıldız Usmanova’yla ilgili karar verildi…

Sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini, 1 milyon 750 bin TL'lik zarara girdiğini iddia eden ve Özbek şarkıcı Yıldız Usmanova’ya 250 bin liralık tazminat davası açan prodüktör Şafak Karaman'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi.

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Müzik şirketi sahibi Şafak Karaman, 5 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Özbek şarkıcı Yıldız Usmanova'nın, birlikte yaptıkları sözleşmeyi feshettiğini ve bu durumdan dolayı 1 milyon 750 bin lira zarar ettiğini öne sürdü. 250 bin lira tazminat isteyen Karaman, dava dilekçesinde şöyle demişti: “Davalı sanatçının Kız Kulesi’ndeki doğum günü partisinin masrafları bile müvekkil şirket tarafımdan ödenmiştir. Daha önce tanınmayan bir sanatçı olan davalının yıldızı bizim sayemizde parlamıştır. 1 milyon dolarlık cezai şart parasını saklı tutmak kaydıyla şimdilik haksız sözleşmenin feshi nedeniyle 250 bin lira tazminat istiyoruz.”

Davalı Yıldız Usmanova’nın avukatı da cevap dilekçesinde, “Müvekkilime dil ve alfabeyi bilmemesinden yararlanarak adeta bir kölelik sözleşmesi imzalatılmıştır. Kendine taşınmazlar satın alan davacı, müvekkilim sayesinde para kazanmıştır. Davacı Rusça sözleşme düzenleyeceğini söylemesine rağmen Türkçe sözleşme düzenlemiştir. Davacı, bankadan aldığı telif hakları paraları ile ilgili müvekkile hiçbir makbuz vermemiştir. Davacının bizzat kendisinin sözleşmeye uymaması nedeni ile sözleşme feshedilmiştir. Davanın reddini istiyoruz” dedi.

YILDIZ USMONOVA HAKLI BULUNDU

İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Şafak Karaman ile davalı Yıldız Usmanova’yı avukatları temsil etti. Davacı Şafak Karaman'ın avukatı, “Müvekkilim davalı sanatçıyla hem menajerlik hem de albüm sözleşmesi yapmıştır. Davalıya 2 albüm yapılmış ve müvekkilim davalıyı star kategorisine yükseltmiştir. Ancak davalı başka birisiyle anlaşmış, sözleşmeyi feshetmiştir. Müvekkilimin mahrum kaldığı karın karşılanması için dava açtık. Davada feshin haksız olduğu tespit edilmiştir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalı Yıldız Usmonova'nın avukatı da, “Feshin haksız olmadığı dosyada mevcuttur. Sözleşmenin tek taraflı olduğu, müvekkili hiç korumadığı ortadadır. Son bilirkişi raporu feshin haksız olmadığını tespit etmiştir. Ayrıca sözleşme incelendiğinde tek taraflı ve hukuken kelepçe sözleşme niteliğinde olması hususları birlikte gözetildiğinde davanın reddi gereklidir. Müvekkilim davalının davacıya herhangi bir tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz” diye konuştu. Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, Yıldız Usmanova'yı haklı bularak davanın reddine karar verdi.