25’inci Gezici Film Festivali üç ilde

Festival bu yıl, 29 Kasım-5 Aralık’ta Ankara, 6-8 Aralık’ta Sinop ve 9-12 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak. Sessiz sinema filmlerinin canlı müzik eşliğinde sunulacağı festivalin bu yılki programında, Amerikan sinemasının ırkçılığı konu alan iki klasik filmi de yer alacak.

HALKIN İLGİSİ YOĞUN

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, festivalin Kastamonu ayağının üniversitenin Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirtti. Festivalin bu yıl 25’inci kez yola çıkacağını ifade eden Soydan, “6 yıldır Kastamonu’da kendilerini ağırlıyoruz. Festival programı her kesime hitap edecek şekilde olacak. Kastamonu halkının yoğun ilgisi var” dedi.

SANAT ŞÖLENİ

Kentte 4 gün boyunca yerli ve yabancı çok sayıda filmin gösterileceğini anlatan Soydan, şunları kaydetti: “Kastamonu büyük bir sanat şölenine tanıklık edecek. Ulusal ve uluslararası festivallerde ödül almış pek çok filmi ve yönetmeni Kastamonu’da ağırlayacağız. Film festivalinde gişe yapan filmler gösterilmez, sanatsal filmler gösterilir. Bunları alışveriş merkezlerindeki sinemalarda seyretme imkanımız yok. Kentimiz film platolarının olduğu bir yer de değil. Öğrencilerin yönetmenlerle tanışma, onların deneyimleri hakkında bilgi alma, onların söyleşilerine katılma şansları oluyor.”