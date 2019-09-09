26. Altın Koza’da jüri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri açıklandı. Başkanlığını oyuncu Serra Yılmaz’ın üstlendiği jüride görev alacak diğer isimler; İlksen Başarır, Öykü Karayel, Emine Yıldırım, Aytekin Ataş, Soykut Turan ve Uğur Vardan.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belli oldu. Başkanlığını oyuncu Serra Yılmaz'ın üstlendiği jüride; yönetmen İlksen Başarır, oyuncu Öykü Karayel, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, müzisyen Aytekin Ataş, görüntü yönetmeni Soykut Turan ve sinema yazarı Uğur Vardan yer alıyor.

Festivalin ön jürisi tarafından seçilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalisti filmler, geçtiğimiz hafta açıklandı. Jüri karşısına çıkmaya hak kazanan 12 film: Barış Atay'ın yönettiği “Aden”, Burak Çevik'in yönettiği “Aidiyet”, Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan “Bağlılık-Aslı”, Serhat Karaaslan'ın yönettiği “Görülmüştür”, Nihat Durak'ın yönettiği “Kapı”, Eylem Kaftan'ın yönettiği “Kovan”, Pelin Esmer'in yönettiği “Kraliçe Lear”, Ali Aydın'ın yönettiği “Kronoloji”, Kıvanç Sezer'in yönettiği “Küçük Şeyler”, Cenk Ertürk'ün yönettiği “Nuh Tepesi”, Köken Ergün'ün yönettiği “Şehitler” ve Cihan Sağlam yönettiği “Uzun Zaman Önce”. Filmlerden üçünün dünya prömiyerini, dördünün Türkiye prömiyerini Adana'da yapacağı festivalde beş film ise, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri çekiyor.

Festivalde bu yıl filmler; “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Kısa Film Yarışması”, “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” ve “Adana Kısa Film Yarışması” olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak. Yarışma kategorisi dışında Uluslararası Uzun Metraj Film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Sinemaseverlerin merakla beklediği “Altın Koza Ödülleri” ise, 28 Eylül 2019 Cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. “Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü” de aynı törende sahiplerine takdim edilecek.

YÜRÜTME KURULU DA YENİLENDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin yeni yürütme kurulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından davet edilen usta isimlerden oluşuyor. Ağırlıklı olarak Adanalı sanatçıların yer aldığı yeni yürütme kurulunda; Menderes Samancılar, Timur Savcı, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu ve İsmail Timuçin yer alıyor. Festival direktörlüğünü ise, uzun yıllar Adana Altın Koza Film Festivali sinema bölümü direktörlüğünü yürütmüş olan Kadir Beycioğlu üstleniyor. Festivalde bu yıl ilk kez usta yazar Orhan Kemal'in anısına “Orhan Kemal Emek Ödülleri” verilecek.