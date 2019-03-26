26. İstanbul Caz Festivali’nin programı açıklandı… İşte, festivale katılacak isimler…

26. İstanbul Caz Festivali, 29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında, cazın usta isimlerinden güncel müziğin tanınmış ekiplerine, yeni keşiflerden sevilen yıldızlara, farklı mekânlarda gerçekleştirilecek 50'nin üzerinde konserle, bu yaz da Haziran ve Temmuz aylarında keşiflerle dolu bir festival deneyimi yaşatacak.



Festivalin bu yılki sürprizleri arasında saksofoncu, besteci, yapımcı ve grup lideri kimlikleriyle çağdaş cazın efsane isimlerinden Kamasi Washington, ünlü basçı Michael League'in liderliğinde sofistike besteleri çığır açıcı bir emprovizasyon stiliyle birleştiren Snarky Puppy, virtüöz piyanist ve besteci Aydın Esen, müziğini caz, R&B ve hip-hop unsurları etrafında ören besteci ve vokal José James, bestelediği, söylediği ve kendi enstrümanlarıyla çalıp kaydettiği şarkıları sayesinde yıldız haline gelen Jacob Collier, çağdaş cazın önde gelen piyanistlerinden Bill Charlap, caz piyanonun bir diğer yıldızı ve parlayan isimlerinden Shai Maestro, trompette öncü bir isim Paolo Fresu'nun Lars Danielsson ile ikili projesi Summerwind, caz, blues ve soul melodilerini ustalıkla bir araya getiren Mélanie de Biasio, genç neslin en yaratıcı caz müzisyenlerinden, yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven, reggae, soul, afro-beat ve latin ritimleriyle örülü, caz emprovizasyonları ile tanınan genç grup Nubiyan Twist, Azerbaycan folk müziğini cazla harmanlayarak modern bir dil yakalayan piyanist ve besteci Elchin Shirinov ve daha birçok isim bulunuyor.

İKİ İSME ONUR ÖDÜLÜ

26. İstanbul Caz Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, cazın iki önemli ismi davul sanatçısı Hasan Hürsever ve müzikseverlerin “Türkiye Ses Kralı” olarak tanıdığı Ömür Göksel'e festivalin Ödül Gecesi'nde takdim edilecek.

CAZ VAPURU YENİDEN DENİZE İNİYOR

İstanbul Caz Festivali'nin efsaneleşmiş etkinliklerinden bir tanesi de bu sene geri dönüyor. 2003-2010 seneleri arasında festivalin en sevilen etkinliklerinden biri olan, müzikseverlerin unutamadığı hatıralar biriktirdiği “Caz Vapuru” dokuz yıl aradan sonra tekrar müzik dolu boğaz seferine çıkıyor.

26. İstanbul Caz Festivali'nin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 13 Nisan Cumartesi günü 10.30'dan itibaren satışa çıkacak.