26’ncı İzmir Avrupa Caz Festivali başladı
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen ’26. İzmir Avrupa Caz Festivali’ başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) 17. Caz Afiş Yarışması Sergisi açılışının ardından gerçekleştirilen törende, yarışmayı kazanan ve afişleri sergilenen genç grafikerlere başarı ve katılım belgeleri verildi. Davulda Ferit Odman, kontrbasta Kağan Yıldız, saksafonda Engin Recepoğulları ve piyanoda Ercüment Orkut’tan oluşan Ferit Odman Quartet’in sahne aldığı açılış konseri, müzikseverler tarafından ilgi gördü.
(DHA)