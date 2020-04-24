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27. İstanbul Caz Festivali ertelendi
27. İstanbul Caz Festivali ertelendi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 27. İstanbul Caz Festivali corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.
Kültür Sanat 24 Nisan 2020 - 16:36

1994 yılından bu yana her yıl temmuz ayında düzenlenen, İstanbul'un uluslararası konser haritasında önemli bir yer edinmesini ve kentin başka bir gözle deneyimlenmesini sağlayan İstanbul Caz Festivali'nin yeni tarihleri ve programa dair ayrıntılar Temmuz ayında festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

GENÇ CAZ BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenecek Genç Caz konserleri için başvuru tarihi, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar göz önüne alınarak 30 Haziran 2020 Salı gününe uzatıldı.

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