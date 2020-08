27. İstanbul Caz Festivali için geri sayım başladı

Bu yıl pandemi nedeniyle ertelenen İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında açık hava mekânlarda, 4 Eylül-16 Ekim arasında ise çevrimiçi platformda izleyicisiyle buluşacak. Dileyenler konserleri iki gün arayla çevrimiçi platformdan, bilet satın alarak izleyebilecek.

Dijital yayına açılan konserlere 45 gün boyunca Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. Çevrimiçi platformun adresi ve ayrıntılı bilgiler daha sonra paylaşılacak.

İstanbul Caz Festivali'ni bu yıl yaşanan zorlu şartlara rağmen gerçekleştirme kararı, müzisyen ve müzik sektörü emekçilerini desteklemek ve aynı zamanda kültürel faaliyetlerin sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla alındı. Düzenlenecek konser ve konserlerin çevrimiçi gösterimleriyle kültür ve sanat yaşamının her koşulda vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunun altı çizilirken sanatçılar ve izleyicilerin yeniden buluşması sayesinde sanatsal üretimin de teşvik edilmesi amaçlanıyor. Festivali hayata geçirme kararı, kültür ve sanat alanındaki kurumsal sürdürülebilirlik adına da önem taşıyor. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan İKSV tarafından düzenlenen festival, bu vesileyle izleyicilerini bu zor dönemde hem sanatçıları hem de sektör emekçilerini desteklemeye davet ediyor.

Festival Programı

· Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu // 2 Eylül Çarşamba 21.30, Sultan Park – Swissotel The Bosphorus

· Can Güngör – 3 Eylül Perşembe 21.30, Swissotel The Bosphorus

· Baba Zula // Make Mama Proud – 7 Eylül Pazartesi 20.00, Feriye

· Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva – 8 Eylül Salı, 18.30, Feriye

· Islandman //Tuğçe Şenoğul // Guguo – 9 Eylül Çarşamba, 18.30, Feriye

· Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio – 10 Eylül Perşembe, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

· Bilal Karaman's MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler // Büşra Kayıkçı – 11 Eylül Cuma, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

· Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quintet “Daydream” – 14 Eylül Pazartesi, 20.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı