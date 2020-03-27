27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü sözleri ve şiirleri! Dünya Tiyatrolar Günü nedir, ne zaman kutlanmaya başlandı?

Dünyanın dört bir yanında 27 Mart, Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul ediliyor. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalar yapılıyor. Dünya Tiyatro Günü tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülüyor. İşte Dünya Tiyatrolar Günü sözleri ve şiirleri...

Bugün 27 Mart Dünya Günü! Dünya Tiyatro Günü 1961’de Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından kuruldu. Hayata anlam katan, insanoğlunu hem eğlendiren, hem düşündüren, hem de öğreten tiyatrolar yaşamın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Siz de Dünya Tiyatro Günü’nü en anlamlı sözler ve şiirlerle kutlayabilirsiniz. İşte 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü sözleri ve şiirleri!

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Kemal Atatürk)

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez. (William Hazlitt)

Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. (Sabahattin Kudret Aksal)

Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır. (Recaizade Ekrem)

Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur. (Namık Kemal)

Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur. (Muhsin Ertuğrul)

Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.

Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.

Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır.

Tiyatro, adamı insan eden sanattır.

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.

Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır.

Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.

Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.

Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır.

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

TİYATROLAR

Gölge düşmeden perdeye,

Biz geldik sizi görmeye,

Sanata değer vermeye,

Açıldı hep tiyatrolar.

Kalpte pekişti dostluklar,

Yakın oldu hep uzaklar,

Canlı konuştu dudaklar,

Açılınca tiyatrolar.

Bunca senaryo yazıldı,

Millet salona dizildi,

İller, ülkeler gezildi,

Sanat evi tiyatrolar.

Perde açılınca akşam,

Ben hep önlerde otursam,

Alkış tufanına dalsam,

Benim evim tiyatrolar.

Hakkı Çebi

TİYATRO

Karanlığı aydınlatan ışık

Sessizliği yırtan bir çığlık

Olmak için çıktık

Biz bu yola!

Tiyatromuzu açıyoruz

Haberiniz ola!

Yıllara meydan okuyacak

Sağlam bir arkadaşlık

Kurmak için çıktık

Biz bu yola!

Tiyatromuzu açıyoruz

Haberiniz ola!

Kötü alışkanlıkları silip

Zamanda bir yolculuk

Yapmak için çıktık

Biz bu yola!

Tiyatromuzu açıyoruz

Haberiniz ola!

Önder Günal

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

Bu gün tiyatrolar günü;

Dünya sahneden sesleniyor.

Acının, gülüşün düğünü,

Sahnede sergileniyor.

Bu gün tiyatrolar günü;

Kendini bulmak için koş.

Düşünmek için, gülmek için,

İnsanlığını bulmak için koş.

Perdeler hep kalksın insin.

Sönmesin bu parlayan ışık.

Tiyatro insana seslensin,

Sevgi ile güzel ile karışık.

Adnan Çakmakçıoğlu

TİYATRO

Meşakkatli hayatta, dramlı bir perdeden,

Senaryosu yazılmış, en baştaki roldeyim…

Süzülüp geçiyorken, çile yüklü haddeden,

İnceldikçe tel gibi, kopacak bir haldeyim…

Sahne dışı ne varsa, kırılıyor handeden,

Kader çizmiş oynarım, en aşağı raddeden,

Her sevgi geçiriyor, yüreğimi rendeden,

Sürüldükçe ufalır, kadir bilmez eldeyim…

Tek kişilik bir oyun, figüranı maddeden,

Yorulsan da kaçış yok, öngörülen uhdeden,

Seyircisi habersiz, vurulduğum kündeden,

Sol yanım sılasında, kendim gurbet eldeyim…

Metin Yıldırım

SAHNELER

Umutlarla sevgiler

Hayal ile gerçekler

Dramlar komediler

izlenir sahnelerde

Sahnede oyuncular

Alıp bizi götürür

Güldürür düşündürür

Düşündürür güldürür.

Orda bir başka yaşam

Yaşanır çoğu akşam

Başarılı bölümler

Alkışlanır her akşam.

Dünyanın her yerinde

On binlerce sahnede

Sorunlar mutluluklar

izlenir sahnelerde.

Erol Yavuz

TİYATRO

Bu dünya bir tiyatro,

Hepimiz birer aktörüz.

Kendimiz yazıyoruz, bir senaryo,

Gene kendimiz oynuyoruz.

Yarabbi biz deli miyiz neyiz?

Kendi kendimizi alkışlıyoruz.

Mehmet Şükrü Baş

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ NEDİR? NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır. En önemli etkinliklerden biri, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962'de Jean Cocteau tarafından yazılmıştır.

Jean Cocteau ilk bildirgenin yazarıdır. 1993'te Venezuela ITI Merkezi 1962'den 1993'e kadar yayınlanan tüm bildirgeleri biri özgün dillerinde, diğeri İspanyolca olmak üzere iki antoloji halinde yayımlamıştır. Uluslararası Bildirge'nin yanı sıra, ITI dünyanın hemen her yerinde büyük gösteriler ve festivaller düzenlemektedir. Bu etkinliklerin tamamı ITI Resmi Sitesi'nde görülebilir.

UNESCO tarafından kurulan ITI'nin “Sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO'nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak” gibi hedefleri, Dünya Tiyatro Günü'nde bir kez daha hatırlatılmaktadır. Her yıl tiyatro ve tiyatroyla ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden gelen üstün başarılı bir sanatçı bu gün için bir konuşma yapmaya davet edilmektedir. Uluslararası Bildirge olarak görülen bu konuşmanın metni 20'den fazla dile çevrilmekte, pek çok gazetede yayınlanmakta ve dünya üzerindeki pek çok tiyatro grubunun oyunundan önce okunmaktadır. Pek çok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmaktadır.

Dünya Tiyatro Günü tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülmektedir. Dünya Tiyatro Günü'nde yapılan etkinlikler, uluslararası işlevlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynamaktadır.

Komedi : Oyunların, insanların, durumların gülünç yönlerini gösteren bir tiyatro yapıtıdır. Komedinin belli başlı türleri şunlardır :

a) Vodvil, hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, içinde şarkılar bulunan hafif güldürüdür.

b) Fars, olayların aşırı abartıldığı, taklitlerin sık sık tekrar edildiği bir komedi türüdür.

Trajedi : Konusunu tarih, ya da efsanelerden alan acıklı sahne yapıtı­dır. .

Dram : Yaşamımızda var olan umudu, sevinci, acıyı, bir arada sunan tiyatro oyunudur. Dram şiir ve düz yazı ile yazılabilir.

Tiyatrolar; devlet tiyatroları, halk tiyatroları, bulvar tiyatroları, açık hava tiyatroları ve şehir tiyatroları gibi isimlerle anılır.

Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Yaşamı sergiler. Yaşama sevincini yaratır. Geçmişi, günümüzü, geleceği anlamamıza yardımcı olur. Tiyatro; Sorunlarımıza ışık tutar. Tiyatro, insanlar arasında halkın içinden doğmuş bir sanattır. Tiyatro hep iyiden, güzelden hoştan yana olmuştur.

Tiyatro insanları eğitir. Eğitirken düşündürür. Tiyatro insanlara bera­ber gülmek, beraber ağlamak, beraber düşünmek gibi insanca duygular aşılar.