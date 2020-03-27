27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Ulusal Bildirisi: Yine bir araya geleceğiz

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Ulusal Bildirisi: Yine bir araya geleceğiz

Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü... Bu özel gün her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyordu. Ancak bugünlerde perdeler kapalı... Zira, dünyayı sarsan corona virüsü salgını tiyatrolarda buluşmamıza engel oldu. Bu özel gün için bir bildiri kaleme alan oyuncu ve akademisyen Doç. Dr. Lemi Bilgin, yeniden izleyicilerle buluşacaklarını vurguladı.

Her 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde olduğu gibi bu yıl da bir bildiri kaleme alındı. Bu yılki bildiriyi Devlet Tiyatrosu eski Genel Sanat Yönetmeni, akademisyen, eğitmen ve oyuncu Doç. Dr. Lemi Bilgin yazdı.

Açıklamasında Yine bir araya geleceğiz vurgusunda bulunan Bilgin’in kaleme aldığı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi şöyleydi:

“Binlerce yıldır olduğu gibi siz ve biz, seyirciler ve oyuncular yeniden buluşacağız, yine bir araya geleceğiz ve birlikte yaratılan anların tanığı olacağız.

Bizi birbirimizden ayıran tüm engelleri, tüm farklılıklarımızı unutup, bizi birbirimize bağlayan ortak duyguların, ortak tehlikelerin, ortak özlemlerin büyülü dünyasına katılacağız.

Var olmak için birilerine aracılık edip körü körüne savunucusu olmak yerine, gerçeklerin üstündeki örtüyü kaldırıp bir ışık tutacağız.

Farklı oldukları için birbirini yok etmek isteyenlere karşı, benzerliklerimizi ortaya çıkarıp, birbirimizi anlamanın, diyalogun, birlikte yaşamanın yollarını arayacağız.

‘ÇOK SESLİ DÜNYANIN SAVUNUCUSU OLACAĞIZ’

Görmek istemeyenlerin gören gözü,

Söylemek için cesareti olmayanların söyleyen dili olacağız.

Bizi tek bir kalıba dökmek isteyenlere karşı çok sesli, çok renkli bir dünyanın savunucusu olacağız.

Biliyoruz,

Savaşların, çatışmaların, baskıcı düzenlerin, yırtıcı kapitalizmin hüküm sürdüğü,

Doğanın katledildiği,

Kadınların ezilip öldürüldüğü,

Hukukun adaletin yok sayıldığı,

Sınırlarda çocukların solduğu,

En büyük acıları en masumların yaşadığı bir zaman diliminden geçiyor dünya.

İşte bunun için,

İçinde yaşadığımız zamanı utandırmak, bu utanca ortak olmamak için,

Barışı öksüz bırakmamak,

Umutlarımızı yeşertmek için,

Sansüre, engellere, yasaklara, yokluklara karşı tiyatronun yeniden ve daha cesaretle var olduğunu göstermek için,

Kilit altına alınamayan sözcüklerle, şarkılarla, dansla, ışıkla, renkle

Yeniden buluşacağız

Birlikte olacağız

Siz ve biz

Yani tiyatro.”