27 Şubat Dünya Ressamlar Günü kutlanıyor!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde ressamlar bir araya gelerek bu özel günü kutluyor. Peki Dünya Ressamlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Ressamlar Günü geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da çeşitli organizasyonlar ile kutlanıyor. Portre, Peyzaj, Çağdaş Sanat, Fovizm, Minimalizm gibi birçok tarzı bulunan resim sanatını icra eden ressamlar tüm dünyadan meslaktaşlarıyla bir araya gelerek kendilerine özel bu günü doyasıya kutluyor.

DÜNYA RESSAMLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

7 Şubat'ın “Dünya Ressamlar Günü” olması için düzenlenen etkinlikler internet üzerinden başka ülkelerde de duyulmaya başlandı. Ressamların genellikle sağlıklarında değerlerinin yeterince anlaşılmadığı, öldükten sonra eserlerinin dünya müzelerinde sergilendiği ve büyük paralar karşılığında müzayedelerde satıldığı, buna karşı çıkılması gerektiği belirtiliyor. Ressamların doğadaki güzellikleri ölümsüzleştirdiği ve dünyanın ressamlardan zarar görmediği ifade ediliyor. Bu nedenle 27 Şubat “Dünya Ressamlar Günü”nün tüm dünyada kabul edilmesi için çaba sarf ediliyor.

Tarihte kayda geçmiş ilk ressamlarımız,

Osman Hamdi Bey ( 1842–1910 )

Şeker Ahmet Paşa ( 1841-1907 )

Süleyman Seyyid ( 1842-1913 )

Halil Paşa ( 1860-1939 )

Hüseyin Zekai Paşa ( 1860-1919 )

Hoca Ali Rıca ( 1864-1939 )

Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938 )

İlk kadın ressamımız ise;

Mihri Müşfik Rasim ( 1886-1954)